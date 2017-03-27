Зума определится со своим будущим после окончания сезона

Центральный защитник "Челси" Курт Зума намекнул, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Напомним, из-за тяжелой травмы колена Зума пропустил первую половину этого сезона и свой первый матч при Антонио Конте на тренерском мостике сыграл лишь в январе.



С момента своего выздоровления Курт провел на футбольном поле лишь 23 минуты в рамках Премьер-Лиги, и такая ситуация не может устраивать 22-летнего француза. Грядущим летом Зума предстоит принять важное решение относительно своего будущего.



"Уйти из "Челси"? В конце сезона станет видно", — сообщил Зума в телевизионном интервью BeIN Sports.