Зума определится со своим будущим после окончания сезона

Курт Зума Центральный защитник "Челси" Курт Зума намекнул, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Напомним, из-за тяжелой травмы колена Зума пропустил первую половину этого сезона и свой первый матч при Антонио Конте на тренерском мостике сыграл лишь в январе.

С момента своего выздоровления Курт провел на футбольном поле лишь 23 минуты в рамках Премьер-Лиги, и такая ситуация не может устраивать 22-летнего француза. Грядущим летом Зума предстоит принять важное решение относительно своего будущего.

"Уйти из "Челси"? В конце сезона станет видно", — сообщил Зума в телевизионном интервью BeIN Sports.


Метки Зума, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2017 08:00

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  1. battery 27.03.2017 09:17 # battery
    Сошел зума? Узбагойся.

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  2. narcot 27.03.2017 09:12 # narcot
    только пенсы могут считать это бревно топом

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  3. reeker 27.03.2017 08:52 # reeker
    Оставить негра.

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  4. qwertyinho 27.03.2017 08:12 # qwertyinho
    че за накаченный ивоби

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