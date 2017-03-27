Зума определится со своим будущим после окончания сезона
Центральный защитник "Челси" Курт Зума намекнул, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.
Напомним, из-за тяжелой травмы колена Зума пропустил первую половину этого сезона и свой первый матч при Антонио Конте на тренерском мостике сыграл лишь в январе.
С момента своего выздоровления Курт провел на футбольном поле лишь 23 минуты в рамках Премьер-Лиги, и такая ситуация не может устраивать 22-летнего француза. Грядущим летом Зума предстоит принять важное решение относительно своего будущего.
"Уйти из "Челси"? В конце сезона станет видно", — сообщил Зума в телевизионном интервью BeIN Sports.
27.03.2017 08:00
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Сошел зума? Узбагойся.
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только пенсы могут считать это бревно топом
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Оставить негра.
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че за накаченный ивоби
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