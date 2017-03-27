Саутгейт: "Не вижу причин, почему бы Дефо не смог поехать на Чемпионат Мира"

Джермейн Дефо Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо имеет все шансы поехать на Чемпионат Мира в Россию через год.

Накануне Джермейн провел свой первый матч за национальную команду с ноября 2013. Свое возвращение 34-летний нападающий отметил голом, который в итоге и принес англичанам три очка против Литвы (2:0).

После матча Саутгейт похвалил ветерана и заявил, что тот должен продолжать демонстрировать свою отличную форму на уровне Премьер-Лиги для поездки в Россию летом следующего года.

"Это отличный момент для него. Он был в восторге от того, что снова оказался с командой, и я думаю, на этой неделе он получил безмерное удовольствие".

"Я бы поставил свой дом на то, что он забьет сегодня в некоторый момент матча, поэтому я думаю, он произвел по-настоящему положительный эффект на каждого".

"Думаю, перед каждым матчем мы должны смотреть, кто в форме. Я не думаю, что у нас может быть определенный порядок, потому что шанс сыграть получают те игроки, которые находятся в хорошей форме. Если мы хотим быть успешны, нам нужна такого рода конкуренция".

"Реальность такова, что нам всегда будет не хватать каких-либо игроков из-за травм, мы никогда не сможем выставить сильнейший состав, поэтому важно, чтобы у нас была возможность приглашать игроков вроде Джермейна. Важно и то, что он провел такой матч сегодня".

"Но если он продолжит забивать голы в Премьер-Лиге и играть так же хорошо, как и в этом сезоне, тогда не будет абсолютно никаких причин, почему бы он не смог отправиться на Чемпионат Мира", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Дефо, Сандерленд, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2017 07:00

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