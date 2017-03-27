Саутгейт: "Не вижу причин, почему бы Дефо не смог поехать на Чемпионат Мира"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо имеет все шансы поехать на Чемпионат Мира в Россию через год.

Накануне Джермейн провел свой первый матч за национальную команду с ноября 2013. Свое возвращение 34-летний нападающий отметил голом, который в итоге и принес англичанам три очка против Литвы (2:0).



После матча Саутгейт похвалил ветерана и заявил, что тот должен продолжать демонстрировать свою отличную форму на уровне Премьер-Лиги для поездки в Россию летом следующего года.



"Это отличный момент для него. Он был в восторге от того, что снова оказался с командой, и я думаю, на этой неделе он получил безмерное удовольствие".



"Я бы поставил свой дом на то, что он забьет сегодня в некоторый момент матча, поэтому я думаю, он произвел по-настоящему положительный эффект на каждого".



"Думаю, перед каждым матчем мы должны смотреть, кто в форме. Я не думаю, что у нас может быть определенный порядок, потому что шанс сыграть получают те игроки, которые находятся в хорошей форме. Если мы хотим быть успешны, нам нужна такого рода конкуренция".



"Реальность такова, что нам всегда будет не хватать каких-либо игроков из-за травм, мы никогда не сможем выставить сильнейший состав, поэтому важно, чтобы у нас была возможность приглашать игроков вроде Джермейна. Важно и то, что он провел такой матч сегодня".



"Но если он продолжит забивать голы в Премьер-Лиге и играть так же хорошо, как и в этом сезоне, тогда не будет абсолютно никаких причин, почему бы он не смог отправиться на Чемпионат Мира", — цитирует Саутгейта Sky Sports.