Возвращение Лукаку в "Челси" зависит от Диего Косты
Возможное возвращение нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку в "Челси" зависит от судьбы бомбардира "синих" Диего Косты.
Ранее в этом месяце Лукаку окончательно решил отказаться от нового контракта с "ирисками" и теперь ожидает, какой из топ-клубов, выступающих в Лиге Чемпионов, проявит к нему интерес.
В этом отношении особые амбиции Ромелу связаны с "Челси", где в юности он не смог проявить себя, да и практически не имел шансов для этого. Как утверждает Daily Express игрок сборной Бельгии чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Стэмфорд Бридж".
И этот интерес взаимен — главный тренер "синих" Антонио Конте действительно хотел бы заполучить Лукаку, но лишь как замену для Косты. Сообщается, что с списке потенциальных трансферных целей лидеров Премьер-Лиги Ромелу находится даже выше, чем Антуан Гризманн из "Атлетико".
Учитывая схему, по которой играет в этом сезоне Конте, держать в команде Косту и Лукаку одновременно было бы неразумно. Таким образом, возвращение Ромелу в Лондон ориентировочной стоимостью 70 миллионов фунтов целиком зависит от того, что будет с Костой, которого продолжают сватать в Китай.
Независимо от того, уйдет Коста или нет, вернется Лукаку или нет, грядущим летом "Челси" будет готов отпустить из клуба нападающего Мичи Батшуайи, который провалил свой дебютный английский сезон. К слову, интерес к партнеру Лукаку по сборной Бельгии как раз проявляет "Эвертон".
27.03.2017 06:00
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Последние комментарии:
Пусть Коста останется, а Лукаку не вернется. Аминь.
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Ну так это и дураку было понятно.Держать одного из этих ребят на скамейке(особенно Косту) - самоубийство.Опять начнёт манишками кидаться и портить атмосферу.Так что Лукаку в Челси,а Косту в Китай.
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Что это такое?
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Коста не уйдет, а Лукаку не перейдет в Челси. Они не будут играть в два нападающих. Сто процентов
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Акция в Москве стала самой массовой в истории рф по количеству задержаний
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Проходила же инфа, что Челси подпишет напа вне зависимости от того останется Коста или нет.
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Если перейдёт, то хуже точно не будет. В АПЛ уже наигранный и вроде не такой калич, как Старриджы и Уэлбеки всякие. А Коста игрок настроения и пока ещё в цене.
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Че, пацаны, норм в матче Армения-Казахстан было доказано превосходство арийской расы.
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Это еще от Солянки с Бачуайи нужно избавиться для полного счастья.
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