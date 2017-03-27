Возвращение Лукаку в "Челси" зависит от Диего Косты

Ромелу Лукаку Возможное возвращение нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку в "Челси" зависит от судьбы бомбардира "синих" Диего Косты.

Ранее в этом месяце Лукаку окончательно решил отказаться от нового контракта с "ирисками" и теперь ожидает, какой из топ-клубов, выступающих в Лиге Чемпионов, проявит к нему интерес.

В этом отношении особые амбиции Ромелу связаны с "Челси", где в юности он не смог проявить себя, да и практически не имел шансов для этого. Как утверждает Daily Express игрок сборной Бельгии чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Стэмфорд Бридж".

И этот интерес взаимен — главный тренер "синих" Антонио Конте действительно хотел бы заполучить Лукаку, но лишь как замену для Косты. Сообщается, что с списке потенциальных трансферных целей лидеров Премьер-Лиги Ромелу находится даже выше, чем Антуан Гризманн из "Атлетико".

Учитывая схему, по которой играет в этом сезоне Конте, держать в команде Косту и Лукаку одновременно было бы неразумно. Таким образом, возвращение Ромелу в Лондон ориентировочной стоимостью 70 миллионов фунтов целиком зависит от того, что будет с Костой, которого продолжают сватать в Китай.

Независимо от того, уйдет Коста или нет, вернется Лукаку или нет, грядущим летом "Челси" будет готов отпустить из клуба нападающего Мичи Батшуайи, который провалил свой дебютный английский сезон. К слову, интерес к партнеру Лукаку по сборной Бельгии как раз проявляет "Эвертон".


Метки Коста, Лукаку, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2017 06:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bannagodblea 27.03.2017 09:15 # bannagodblea
    Пусть Коста останется, а Лукаку не вернется. Аминь.

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  2. reeker 27.03.2017 08:50 # reeker
    Ну так это и дураку было понятно.Держать одного из этих ребят на скамейке(особенно Косту) - самоубийство.Опять начнёт манишками кидаться и портить атмосферу.Так что Лукаку в Челси,а Косту в Китай.

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  3. nsarcozy 27.03.2017 08:46 # nsarcozy
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  4. nsarcozy 27.03.2017 08:38 # nsarcozy
    Коста не уйдет, а Лукаку не перейдет в Челси. Они не будут играть в два нападающих. Сто процентов

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  5. andros13 27.03.2017 08:30 # andros13
    Акция в Москве стала самой массовой в истории рф по количеству задержаний

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  6. meshuggah 27.03.2017 07:49 # meshuggah
    Проходила же инфа, что Челси подпишет напа вне зависимости от того останется Коста или нет.

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  7. mata-hazard 27.03.2017 06:33 # mata-hazard
    Если перейдёт, то хуже точно не будет. В АПЛ уже наигранный и вроде не такой калич, как Старриджы и Уэлбеки всякие. А Коста игрок настроения и пока ещё в цене.

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  8. stepan-jam-boss 27.03.2017 06:30 # stepan-jam-boss
    Че, пацаны, норм в матче Армения-Казахстан было доказано превосходство арийской расы.

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  9. billy-talent 27.03.2017 06:11 # billy-talent
    Это еще от Солянки с Бачуайи нужно избавиться для полного счастья.

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