Возвращение Лукаку в "Челси" зависит от Диего Косты

Возможное возвращение нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку в "Челси" зависит от судьбы бомбардира "синих" Диего Косты.

Ранее в этом месяце Лукаку окончательно решил отказаться от нового контракта с "ирисками" и теперь ожидает, какой из топ-клубов, выступающих в Лиге Чемпионов, проявит к нему интерес.



В этом отношении особые амбиции Ромелу связаны с "Челси", где в юности он не смог проявить себя, да и практически не имел шансов для этого. Как утверждает Daily Express игрок сборной Бельгии чувствует, что у него осталось "незаконченное дело" на "Стэмфорд Бридж".



И этот интерес взаимен — главный тренер "синих" Антонио Конте действительно хотел бы заполучить Лукаку, но лишь как замену для Косты. Сообщается, что с списке потенциальных трансферных целей лидеров Премьер-Лиги Ромелу находится даже выше, чем Антуан Гризманн из "Атлетико".



Учитывая схему, по которой играет в этом сезоне Конте, держать в команде Косту и Лукаку одновременно было бы неразумно. Таким образом, возвращение Ромелу в Лондон ориентировочной стоимостью 70 миллионов фунтов целиком зависит от того, что будет с Костой, которого продолжают сватать в Китай.



Независимо от того, уйдет Коста или нет, вернется Лукаку или нет, грядущим летом "Челси" будет готов отпустить из клуба нападающего Мичи Батшуайи, который провалил свой дебютный английский сезон. К слову, интерес к партнеру Лукаку по сборной Бельгии как раз проявляет "Эвертон".