Коутиньо не боится быть настигнутым "Эвертоном"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что его команда не обеспокоена впечатляющей формой соседей из "Эвертона" в преддверии мерсисайдского дерби.

Несмотря на то, что "ириски" последний раз побеждали на "Энфилде" еще в сентябре 1999, к очередном дерби они подходят в приподнятом настроении — по количеству побед в этом календарном году во всей Премьер-Лиге нет команды лучше, чем "Эвертон".



В данный момент "Ливерпуль", замыкая топ-4, имеет только шесть очков преимущества над своими географическими соседями, однако Коутиньо не боится, что "Эвертон" опередит "красных".



"Я не считаю, что мы должны беспокоиться насчет этого. Прямо сейчас "Ливерпуль" выше в лиге. Так реально обстоят дела, и это все, о чем мы должны думать".



"Мы будем готовы. Дерби — это очень особенный матч для каждого, для болельщиков и игроков".



"Мы знаем, что означает дерби. Многие люди Ливерпуля испытывают так много эмоций во время этого матча, и на сей раз эмоции будут еще выше, потому что "Эвертон" значительно добавил в последние недели", — рассказал Коутиньо Daily Mirror.