Коутиньо не боится быть настигнутым "Эвертоном"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что его команда не обеспокоена впечатляющей формой соседей из "Эвертона" в преддверии мерсисайдского дерби.
Несмотря на то, что "ириски" последний раз побеждали на "Энфилде" еще в сентябре 1999, к очередном дерби они подходят в приподнятом настроении — по количеству побед в этом календарном году во всей Премьер-Лиге нет команды лучше, чем "Эвертон".
В данный момент "Ливерпуль", замыкая топ-4, имеет только шесть очков преимущества над своими географическими соседями, однако Коутиньо не боится, что "Эвертон" опередит "красных".
"Я не считаю, что мы должны беспокоиться насчет этого. Прямо сейчас "Ливерпуль" выше в лиге. Так реально обстоят дела, и это все, о чем мы должны думать".
"Мы будем готовы. Дерби — это очень особенный матч для каждого, для болельщиков и игроков".
"Мы знаем, что означает дерби. Многие люди Ливерпуля испытывают так много эмоций во время этого матча, и на сей раз эмоции будут еще выше, потому что "Эвертон" значительно добавил в последние недели", — рассказал Коутиньо Daily Mirror.
27.03.2017 00:05
Просмотров: 211
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ребят, бросить курить теперь легко! Я меня получилось за 3 дня, с помощью этого метода - http://tiny.ph/aHeq Народное средство без вреда для организма
(ответить)
боже мой!
тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять кто в этом матче релальный фаворит.
Да, конечно Ливерпуль может и уцепится, выцарапает ничейку как он обычно любит с лидерами за счет сумасшедшего соло Мане...
но скорее всего скажется класс нынешней команды Рональда Кумана и конфеты возьмут свои законные 3 очка в этом непростом дерби.
(ответить)
ясен хуй , все равно не играет сам нормально
че париться , проебут или ничья - кпд ноль будет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий