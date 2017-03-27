Коутиньо не боится быть настигнутым "Эвертоном"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо заявил, что его команда не обеспокоена впечатляющей формой соседей из "Эвертона" в преддверии мерсисайдского дерби.

Несмотря на то, что "ириски" последний раз побеждали на "Энфилде" еще в сентябре 1999, к очередном дерби они подходят в приподнятом настроении — по количеству побед в этом календарном году во всей Премьер-Лиге нет команды лучше, чем "Эвертон".

В данный момент "Ливерпуль", замыкая топ-4, имеет только шесть очков преимущества над своими географическими соседями, однако Коутиньо не боится, что "Эвертон" опередит "красных".

"Я не считаю, что мы должны беспокоиться насчет этого. Прямо сейчас "Ливерпуль" выше в лиге. Так реально обстоят дела, и это все, о чем мы должны думать".

"Мы будем готовы. Дерби — это очень особенный матч для каждого, для болельщиков и игроков".

"Мы знаем, что означает дерби. Многие люди Ливерпуля испытывают так много эмоций во время этого матча, и на сей раз эмоции будут еще выше, потому что "Эвертон" значительно добавил в последние недели", — рассказал Коутиньо Daily Mirror.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2017 00:05

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  1. ivansmirnov91 27.03.2017 00:12 # ivansmirnov91
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  2. gidro-met 27.03.2017 00:08 # gidro-met
    боже мой!
    тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять кто в этом матче релальный фаворит.

    Да, конечно Ливерпуль может и уцепится, выцарапает ничейку как он обычно любит с лидерами за счет сумасшедшего соло Мане...

    но скорее всего скажется класс нынешней команды Рональда Кумана и конфеты возьмут свои законные 3 очка в этом непростом дерби.

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  3. blackdreamer 27.03.2017 00:06 # blackdreamer
    ясен хуй , все равно не играет сам нормально
    че париться , проебут или ничья - кпд ноль будет

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