Манолас советует Наингголану подумать о переходе в "Челси"

Раджа Наингголан Защитник "Ромы" Костас Манолас рекомендовал своему одноклубнику Радже Наингголану еще раз подумать над возможным переходом в "Челси".

В интервью Sky Sports на текущей неделе полузащитник сборной Бельгии подтвердил, что прошлым летом действительно общался с главным тренером "синих" Антонио Конте, но затем решил остаться в Риме.

При этом Раджа не исключил свое появление в Премьер-Лиге в будущем, в шутку заявив: "Дайте мне солнце, и я сразу приеду". И если "Челси" возобновит интерес к Наингголану грядущим летом, то Манолас советует своему партнеру по команде на сей раз подумать тщательнее.

"Наингголан не любит дождь, но он в числе лучших полузащитников мира и в том числе должен приспосабливаться и к таким обстоятельствам, если хочет выступать за лучшие команды мира".

"Он сможет это сделать, потому что он феноменален. Будем честны. Наш собственный клуб не дотягивает до стандартов "Барселоны", "Баварии" и "Реала", — сообщил Манолас Mediaset Premium.


Метки Манолас, Наингголан, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2017 22:00

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  1. didier-11 26.03.2017 22:30 # didier-11
    Пусть сидит там. Была возможность перейти к нам.
    Вместо этого продлил контракт

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  2. bushido 26.03.2017 22:18 # bushido
    "Наингголан не любит дождь, но он в числе лучших полузащитников мира и в том числе должен приспосабливаться и к таким обстоятельствам, если хочет выступать за лучшие команды мира".

    "Он сможет это сделать, потому что он феноменален. Будем честны. Наш собственный клуб не дотягивает до стандартов "Барселоны", "Баварии" и "Реала", — сообщил Манолас Mediaset Premium.

    А где тут про Челси в высказывании Маноласа? #МихайлОтветь

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  3. chelsealondon 26.03.2017 22:11 # chelsealondon
    Да ну нах...

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