Манолас советует Наингголану подумать о переходе в "Челси"
Защитник "Ромы" Костас Манолас рекомендовал своему одноклубнику Радже Наингголану еще раз подумать над возможным переходом в "Челси".
В интервью Sky Sports на текущей неделе полузащитник сборной Бельгии подтвердил, что прошлым летом действительно общался с главным тренером "синих" Антонио Конте, но затем решил остаться в Риме.
При этом Раджа не исключил свое появление в Премьер-Лиге в будущем, в шутку заявив: "Дайте мне солнце, и я сразу приеду". И если "Челси" возобновит интерес к Наингголану грядущим летом, то Манолас советует своему партнеру по команде на сей раз подумать тщательнее.
"Наингголан не любит дождь, но он в числе лучших полузащитников мира и в том числе должен приспосабливаться и к таким обстоятельствам, если хочет выступать за лучшие команды мира".
"Он сможет это сделать, потому что он феноменален. Будем честны. Наш собственный клуб не дотягивает до стандартов "Барселоны", "Баварии" и "Реала", — сообщил Манолас Mediaset Premium.
26.03.2017 22:00
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Пусть сидит там. Была возможность перейти к нам.
Вместо этого продлил контракт
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"Наингголан не любит дождь, но он в числе лучших полузащитников мира и в том числе должен приспосабливаться и к таким обстоятельствам, если хочет выступать за лучшие команды мира".
"Он сможет это сделать, потому что он феноменален. Будем честны. Наш собственный клуб не дотягивает до стандартов "Барселоны", "Баварии" и "Реала", — сообщил Манолас Mediaset Premium.
А где тут про Челси в высказывании Маноласа? #МихайлОтветь
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Да ну нах...
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