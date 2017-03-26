Манолас советует Наингголану подумать о переходе в "Челси"

Защитник "Ромы" Костас Манолас рекомендовал своему одноклубнику Радже Наингголану еще раз подумать над возможным переходом в "Челси".

В интервью Sky Sports на текущей неделе полузащитник сборной Бельгии подтвердил, что прошлым летом действительно общался с главным тренером "синих" Антонио Конте, но затем решил остаться в Риме.



При этом Раджа не исключил свое появление в Премьер-Лиге в будущем, в шутку заявив: "Дайте мне солнце, и я сразу приеду". И если "Челси" возобновит интерес к Наингголану грядущим летом, то Манолас советует своему партнеру по команде на сей раз подумать тщательнее.



"Наингголан не любит дождь, но он в числе лучших полузащитников мира и в том числе должен приспосабливаться и к таким обстоятельствам, если хочет выступать за лучшие команды мира".



"Он сможет это сделать, потому что он феноменален. Будем честны. Наш собственный клуб не дотягивает до стандартов "Барселоны", "Баварии" и "Реала", — сообщил Манолас Mediaset Premium.