Ивоби готов повлиять на переход Ихеаначо в Арсенал
Вингер "Арсенала" Алекси Ивоби заявил, что может повлиять на переход в клуб своего соотечественника Келечи Ихеаначо, представляющего "Манчестер Сити".
С приходом на тренерский мостик "горожан" Пепа Гвардиолы 20-летний Ихеаначо почти не получает игровую практику на "Этихад", довольствуясь редкими появлениями со скамейки запасных.
Сам Келечи настаивает, что не помышляет об уходе из "Сити", но Ивоби готов воспользоваться ситуацией и пригласить соотечественника в "Арсенал".
"Мы постоянно шутим в социальных сетях, а когда приезжаем в сборную Нигерии, всегда заселяемся в один номер. Мы хорошо ладим за пределами поля, и, возможно, я даже смогу убедить его перейти в "Арсенал". Справедливости ради, я не думаю, что он откликнется на мое предложение", - цитирует Ивоби Daily Mail.
26.03.2017 21:00
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Единственный способо повлиять - это убедить не переходить...
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