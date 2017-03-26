Ивоби готов повлиять на переход Ихеаначо в Арсенал

Келечи Ихеаначо и Алекс Ивоби Вингер "Арсенала" Алекси Ивоби заявил, что может повлиять на переход в клуб своего соотечественника Келечи Ихеаначо, представляющего "Манчестер Сити".

С приходом на тренерский мостик "горожан" Пепа Гвардиолы 20-летний Ихеаначо почти не получает игровую практику на "Этихад", довольствуясь редкими появлениями со скамейки запасных.

Сам Келечи настаивает, что не помышляет об уходе из "Сити", но Ивоби готов воспользоваться ситуацией и пригласить соотечественника в "Арсенал".

"Мы постоянно шутим в социальных сетях, а когда приезжаем в сборную Нигерии, всегда заселяемся в один номер. Мы хорошо ладим за пределами поля, и, возможно, я даже смогу убедить его перейти в "Арсенал". Справедливости ради, я не думаю, что он откликнется на мое предложение", - цитирует Ивоби Daily Mail.


Метки Арсенал, Ивоби, Ихеаначо, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2017 21:00

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  1. bes-ter 26.03.2017 21:23 # bes-ter
    Единственный способо повлиять - это убедить не переходить...

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