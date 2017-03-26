Англия переиграла литовцев благодаря голам Дефо и Варди

Сборная Англии продлила свою беспроигрышную серию без пропущенных голов в отборе к ЧМ-2018, уверенно переиграв Литву со счетом 2:0.

На роль единственного нападающего главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт снарядил опытнейшего Дефо, поддерживать которого с флангов по замыслу должны были Рахим Стерлинг и Адам Лаллана. Деле Алли расположился позади атакующего трио. Пару в центре обороны составили Джон Стоунс и Майкл Кин.



В первые 20 минут Англия имела подавляющее преимущество по владению мячом, но давление оказывала весьма деликатно. Литовцы не отходили далеко от своих ворот, однако чувствовали себя в безопасности.



Первый серьезный момент возник на 21-й минуте, когда Лаллана сделал передачу на край вратарской, откуда Дефо бил в касание — прямо в вышедшего навстречу голкипера.



На той же 21-й минуте Рахим Стерлинг совершил роскошный проходил по левому краю мимо нескольких защитников, ворвался в штрафную и сделал передачу в центр площадки, где удар в касание без шансов для голкипера нанес все тот же Дефо — 1:0.



В дальнейшем Англия продолжала доминировать, но сделать счет крупнее никак не могла. Литва же так и не потревожила Джо Харта до перерыва, не считая инцидента в концовке первого тайма, когда голкипер хозяев ошибся на выходе.



Во втором тайме англичане продолжили искать второй гол и на 66-й минуте добились своего. Появившийся на замену Джеймс Варди несколькими пасами в касание был выведен на убойную позицию, после чего хладнокровно пробил мимо голкипера — 2:0.



Англия уверенно довела дело до победы, благодаря которой лишь укрепила свое лидерство в Группе F. Кроме того, подопечные Саутгейта остались единственной командой во всем отборочном цикле, до сих пор не пропустившей ни одного гола.



Сборная Англии — сборная Литвы — 2:0 (1:0)



Голы: Дефо 21, Варди 66.



Англия: Харт, Уолкер, Стоунс, Кин, Бертран, Дайер, Окслейд-Чемберлен, Стерлинг (Рэшфорд 60), Алли, Лаллана, Дефо (Варди 60).



Литва: Шеткус, Климавичюс, Черных, Славицкас, Киянскас, Вайткунас, Куклис, Сливка (Паулюс 87), Вальскис (Матулевичус 74), Жулпа, Новиковас (Григаравичюс 54).



Предупреждения: Рэшфорд — Вайткунас, Жулпа.