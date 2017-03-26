Англия переиграла литовцев благодаря голам Дефо и Варди

Джермейн Дефо Сборная Англии продлила свою беспроигрышную серию без пропущенных голов в отборе к ЧМ-2018, уверенно переиграв Литву со счетом 2:0.

На роль единственного нападающего главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт снарядил опытнейшего Дефо, поддерживать которого с флангов по замыслу должны были Рахим Стерлинг и Адам Лаллана. Деле Алли расположился позади атакующего трио. Пару в центре обороны составили Джон Стоунс и Майкл Кин.

В первые 20 минут Англия имела подавляющее преимущество по владению мячом, но давление оказывала весьма деликатно. Литовцы не отходили далеко от своих ворот, однако чувствовали себя в безопасности.

Первый серьезный момент возник на 21-й минуте, когда Лаллана сделал передачу на край вратарской, откуда Дефо бил в касание — прямо в вышедшего навстречу голкипера.

На той же 21-й минуте Рахим Стерлинг совершил роскошный проходил по левому краю мимо нескольких защитников, ворвался в штрафную и сделал передачу в центр площадки, где удар в касание без шансов для голкипера нанес все тот же Дефо — 1:0.

В дальнейшем Англия продолжала доминировать, но сделать счет крупнее никак не могла. Литва же так и не потревожила Джо Харта до перерыва, не считая инцидента в концовке первого тайма, когда голкипер хозяев ошибся на выходе.

Во втором тайме англичане продолжили искать второй гол и на 66-й минуте добились своего. Появившийся на замену Джеймс Варди несколькими пасами в касание был выведен на убойную позицию, после чего хладнокровно пробил мимо голкипера — 2:0.

Англия уверенно довела дело до победы, благодаря которой лишь укрепила свое лидерство в Группе F. Кроме того, подопечные Саутгейта остались единственной командой во всем отборочном цикле, до сих пор не пропустившей ни одного гола.

Сборная Англии — сборная Литвы — 2:0 (1:0)

Голы: Дефо 21, Варди 66.

Англия: Харт, Уолкер, Стоунс, Кин, Бертран, Дайер, Окслейд-Чемберлен, Стерлинг (Рэшфорд 60), Алли, Лаллана, Дефо (Варди 60).

Литва: Шеткус, Климавичюс, Черных, Славицкас, Киянскас, Вайткунас, Куклис, Сливка (Паулюс 87), Вальскис (Матулевичус 74), Жулпа, Новиковас (Григаравичюс 54).

Предупреждения: Рэшфорд — Вайткунас, Жулпа.


Метки обзор матча, сборная Литвы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2017 20:55

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  1. ray-black 26.03.2017 21:16 # ray-black
    Хорошо что без травм обошлось.

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  2. budun 26.03.2017 21:08 # budun
    Дзюба - техничный и быстрый футболист. (с) Савин.
    Вся суть срачтв

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  3. tem478 26.03.2017 21:04 # tem478
    СМИ: Трамп выставил Меркель счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО

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  4. tem478 26.03.2017 21:04 # tem478
    норм. Дефо красава шал.

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  5. sausage 26.03.2017 21:03 # sausage
    Воспитанники Ливерпуля сделали результат. АОЧ норм, ещё не был бы похож на пидара-бомжа с лондонского дна, можно бы и в Ливерпуль взять.

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  6. chicharitokz 26.03.2017 21:00 # chicharitokz
    игра особо не впечатлила, ну и в целом победа и норм. Короли отборочных циклов, если бы давали кубок за это, то Англия было бы чемпионом всех времен и народов.

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  7. palach221078 26.03.2017 20:59 # palach221078
    С победой!

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