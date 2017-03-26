Диего Косте интересен французский футбол

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста признался, что его привлекает французский футбол, и он не исключает, что однажды пересечет Ла-Манш.

Практически каждое трансферное окно будущее Косты является предметом интенсивных спекуляций. Ожидается, что грядущее лето не станет исключением.

Не дожидаясь окончания сезона, 28-летний испанец решил лично подлить масла в огонь, допустив свой переезд во Францию в будущем.

"Мне известно, что "Марсель" задумал очень симпатичный проект, а ПСЖ, как все мы знаем, уважают в Европе. Удивительный проект есть и у "Монако", они обладают рядом отличных игроков. Лига 1 прогрессирует".

"Я очень счастлив в "Челси", но в футболе может случиться всякое. Если мне потребуются перемены, то я обращу внимание на Францию как на страну, где я никогда не играл. Поэтому почему бы и нет?" — сообщил Коста Telefoot.


Метки Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. palach221078 26.03.2017 20:59 # palach221078
    Коста тролалейло.

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  2. osetin-15reg 26.03.2017 20:39 # osetin-15reg
    Истинный образец футболиста Членсеа

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  3. role-playin 26.03.2017 20:28 # role-playin
    Зaeбaла уже эта псина, летом надо избавляться.

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  4. fc-zenit 26.03.2017 20:21 # fc-zenit
    Анже самое то.

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