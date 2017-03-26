Жиру хочет достичь отметки в 100 голов за "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что его персональной целью на остаток сезона является задача достичь отметки в 100 голов за клуб.

С лета 2012, когда он присоединился к "канонирам", Оливье забил уже 94 гола за команду Арсена Венгера. 30-летний француз признается, что очень счастлив на "Эмирейтс" и хочет поскорее достичь знаковой отметки в 100 голов. Что касается командных трофеев, то это не имеет большого значения для Жиру.



"Моя цель — забить свой 100-й гол за "Арсенал" в этом сезоне. Сейчас у меня их 94. Если получится, это будет означать, что моя средняя результативность в "Арсенале" составляет 20 голов за сезон. Неплохо, не так ли?"



"Выигрывать трофеи — это наша цель, но это не определяющий фактор в моей карьере. Я очень счастлив в "Арсенале", — поведал Жиру L’Equipe.