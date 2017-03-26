Скоулз советует Руни не уходить из "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал капитана "красных дьяволов" Уэйн Руни отказаться от мыслей о смене клуба.



В этом сезоне 31-летний Руни перестал проходить в стартовый состав "Юнайтед", и, как поговаривают, теперь Уэйн открыт к идее покинуть "Олд Траффорд", несмотря на действительный до июня 2019 контракт.



Наиболее вероятным направлением для Руни называется его бывший клуб "Эвертон", откуда Уэйн ушел в возрасте 17 лет. Однако Скоулз верит, что его экс-партнер еще может реабилитировать свою карьеру в Манчестере.



"Я не хочу, чтобы он переходил в другой английский клуб. Я надеюсь, что он вернется в стартовый состав "Юнайтед". Если он вернется в старт "Юнайтед", то немедленно вернет и свое место в сборной Англии. Он обладает огромным опытом, и он может передавать свои знания молодым игрокам", — цитирует Скоулза Liverpool Echo.