"Реал" провел "позитивные" переговоры с агентом Азара

Эден Азар Если верить авторитетному испанскому изданию Marca, "Реал" провел позитивные переговоры с агентом Эдена Азара по поводу потенциального перехода бельгийца в мадридский клуб.

Несмотря на то, что Азар счастлив на "Стэмфорд Бридж", сработался с главным тренером "синих" Антонио Конте, а "Челси" готов заключить со своей звездой новый улучшенный контракт, пресса продолжает сватать игрока в "Реал".

Более того, издание Marca располагает информацией, что Эден вовсю начал изучать испанский, а его представители на днях встречались с высшим руководством "сливочных" и даже провели "позитивные" переговоры по поводу потенциальной сделки.

Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес поставил задачу купить как минимум одного игрока мирового уровня, и именно Азар возглавляет шорт-лист претендентов на эту роль. Препятствием к осуществлению трансфера могут стать лишь требования "Челси" по сумме отступных.

Отметим, что в обратном направлении может отправиться уже плеймейкер "сливочных" Хамес Родригес. Интерес к лучшему игроку Чемпионата Мира 2014 года проявляет лично Конте.



Метки Азар, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2017 17:00

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  1. rivantsev 26.03.2017 17:59 # rivantsev
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  2. al-faarabi 26.03.2017 17:58 # al-faarabi
    даже не думая перейдет в реал

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  3. farot 26.03.2017 17:46 # farot
    не нужен был

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  4. cristean2 26.03.2017 17:30 # cristean2
    Лямов за 100 можно отпустить

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  5. tem478 26.03.2017 17:09 # tem478
    как это позитивные? Хапнули что ли там они? Пусть переходит, в Испании теплей. Может и Хамес заиграет в Челси

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  6. reeker 26.03.2017 17:06 # reeker
    Ага,так мы и поверили.

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