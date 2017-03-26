"Реал" провел "позитивные" переговоры с агентом Азара

Если верить авторитетному испанскому изданию Marca, "Реал" провел позитивные переговоры с агентом Эдена Азара по поводу потенциального перехода бельгийца в мадридский клуб.

Несмотря на то, что Азар счастлив на "Стэмфорд Бридж", сработался с главным тренером "синих" Антонио Конте, а "Челси" готов заключить со своей звездой новый улучшенный контракт, пресса продолжает сватать игрока в "Реал".



Более того, издание Marca располагает информацией, что Эден вовсю начал изучать испанский, а его представители на днях встречались с высшим руководством "сливочных" и даже провели "позитивные" переговоры по поводу потенциальной сделки.



Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес поставил задачу купить как минимум одного игрока мирового уровня, и именно Азар возглавляет шорт-лист претендентов на эту роль. Препятствием к осуществлению трансфера могут стать лишь требования "Челси" по сумме отступных.



Отметим, что в обратном направлении может отправиться уже плеймейкер "сливочных" Хамес Родригес. Интерес к лучшему игроку Чемпионата Мира 2014 года проявляет лично Конте.