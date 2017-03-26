"Реал" провел "позитивные" переговоры с агентом Азара
Если верить авторитетному испанскому изданию Marca, "Реал" провел позитивные переговоры с агентом Эдена Азара по поводу потенциального перехода бельгийца в мадридский клуб.
Несмотря на то, что Азар счастлив на "Стэмфорд Бридж", сработался с главным тренером "синих" Антонио Конте, а "Челси" готов заключить со своей звездой новый улучшенный контракт, пресса продолжает сватать игрока в "Реал".
Более того, издание Marca располагает информацией, что Эден вовсю начал изучать испанский, а его представители на днях встречались с высшим руководством "сливочных" и даже провели "позитивные" переговоры по поводу потенциальной сделки.
Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес поставил задачу купить как минимум одного игрока мирового уровня, и именно Азар возглавляет шорт-лист претендентов на эту роль. Препятствием к осуществлению трансфера могут стать лишь требования "Челси" по сумме отступных.
Отметим, что в обратном направлении может отправиться уже плеймейкер "сливочных" Хамес Родригес. Интерес к лучшему игроку Чемпионата Мира 2014 года проявляет лично Конте.
26.03.2017 17:00
Просмотров: 1651
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ребят, бросить курить теперь легко! Я меня получилось за 3 дня, с помощью этого метода - http://tiny.ph/aHeq Народное средство без вреда для организма
(ответить)
даже не думая перейдет в реал
(ответить)
не нужен был
(ответить)
Лямов за 100 можно отпустить
(ответить)
как это позитивные? Хапнули что ли там они? Пусть переходит, в Испании теплей. Может и Хамес заиграет в Челси
(ответить)
Ага,так мы и поверили.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий