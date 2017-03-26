Озил мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил намекнул на свою готовность остаться в лондонском клубе. Немец хочет выиграть с "канонирами" Лигу Чемпионов.

Несмотря на то, что Озил "счастлив" в "Арсенале" и "весьма комфортно" себя чувствует в Лондоне, немец отложил переговоры по новому контракту с "канонирами" до окончания сезона.

Из интервью Месута изданию Velt am Sonntag следует, что 28-летний игрок, скорее, настроен остаться на "Эмирейтс", чем уйти в другой клуб. По словам Озила, он мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом".

"Я мечтаю о победе в Лиге Чемпионов, так почему бы не осуществить ее в "Арсенале"? Конечно, сейчас мы переживаем не лучшие времена. Мы недовольны шестым местом, но я уверен, что совсем скоро у нас снова начнет получаться. Посмотрим, что принесет будущее", - сообщил Озил.



Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2017 16:00

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  1. pistolero-lfc 26.03.2017 16:29 # pistolero-lfc
    игрок просто с огромным мастерством и талантом, жаль выпадает в больших матчах и не берет игру на себя. Ну с Арсеном эту черту характера точно не изменишь, так что давайте его в Кристал Пелас или Борнмут

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  2. skydreams 26.03.2017 16:26 # skydreams
    Сколько смотрел его матчей, он реально дно. Когда идёт заруба на поле и нужно брать ответственность и побеждать, он минус один игрок в команде. Или я не прав, болельщики Арса?

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  3. blackdreamer 26.03.2017 16:18 # blackdreamer
    это все равно что фанаты щелсей перестанут жрать гавно
    фантастика просто

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  4. al-faarabi 26.03.2017 16:17 # al-faarabi
    походу ему будут платить те ссанные 250 тыщ фунтов, а санчеса продадут

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  5. awesome-arsenal 26.03.2017 16:12 # awesome-arsenal
    пхахах чет в голос....печально все это

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  6. ruschelsea 26.03.2017 16:04 # ruschelsea
    с балериной, кошельны, монреалем, джакой, кокленой, айуоби, аоч, уолкоттом, жиру, пересом - Лигу Чемпионов не выигрывают.

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  7. ruschelsea 26.03.2017 16:02 # ruschelsea
    наркоман кокойто.

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