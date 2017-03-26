Озил мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом"
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил намекнул на свою готовность остаться в лондонском клубе. Немец хочет выиграть с "канонирами" Лигу Чемпионов.
Несмотря на то, что Озил "счастлив" в "Арсенале" и "весьма комфортно" себя чувствует в Лондоне, немец отложил переговоры по новому контракту с "канонирами" до окончания сезона.
Из интервью Месута изданию Velt am Sonntag следует, что 28-летний игрок, скорее, настроен остаться на "Эмирейтс", чем уйти в другой клуб. По словам Озила, он мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом".
"Я мечтаю о победе в Лиге Чемпионов, так почему бы не осуществить ее в "Арсенале"? Конечно, сейчас мы переживаем не лучшие времена. Мы недовольны шестым местом, но я уверен, что совсем скоро у нас снова начнет получаться. Посмотрим, что принесет будущее", - сообщил Озил.
26.03.2017 16:00
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Последние комментарии:
игрок просто с огромным мастерством и талантом, жаль выпадает в больших матчах и не берет игру на себя. Ну с Арсеном эту черту характера точно не изменишь, так что давайте его в Кристал Пелас или Борнмут
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Сколько смотрел его матчей, он реально дно. Когда идёт заруба на поле и нужно брать ответственность и побеждать, он минус один игрок в команде. Или я не прав, болельщики Арса?
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это все равно что фанаты щелсей перестанут жрать гавно
фантастика просто
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походу ему будут платить те ссанные 250 тыщ фунтов, а санчеса продадут
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пхахах чет в голос....печально все это
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с балериной, кошельны, монреалем, джакой, кокленой, айуоби, аоч, уолкоттом, жиру, пересом - Лигу Чемпионов не выигрывают.
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наркоман кокойто.
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