Озил мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил намекнул на свою готовность остаться в лондонском клубе. Немец хочет выиграть с "канонирами" Лигу Чемпионов.

Несмотря на то, что Озил "счастлив" в "Арсенале" и "весьма комфортно" себя чувствует в Лондоне, немец отложил переговоры по новому контракту с "канонирами" до окончания сезона.



Из интервью Месута изданию Velt am Sonntag следует, что 28-летний игрок, скорее, настроен остаться на "Эмирейтс", чем уйти в другой клуб. По словам Озила, он мечтает выиграть Лигу Чемпионов с "Арсеналом".



"Я мечтаю о победе в Лиге Чемпионов, так почему бы не осуществить ее в "Арсенале"? Конечно, сейчас мы переживаем не лучшие времена. Мы недовольны шестым местом, но я уверен, что совсем скоро у нас снова начнет получаться. Посмотрим, что принесет будущее", - сообщил Озил.