Рэшфорд не переживает из-за того, что вынужден играть вингера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что спокойно относится к решению тренера Жозе Моуриньо использовать его в качестве вингера.

Неожиданно ворвавшись на сцену в концовке прошлого сезона, Рэшфорд обратил на себя внимание прежде всего как на бомбардира. Однако эта кампания складывается не так ярко для юного англичанина, который зачастую даже не имеет возможности играть центрального нападающего. Однако Маркус не переживает на этот счет.



"Я совершенно другой игрок, нежели тот, кем я был в прошлом сезоне. Люди не всегда учитывают это, они лишь смотрят на мои показатели, но не смотрят на то, что ты делаешь ради этих показателей. Люди не сразу это осознают".



"В целом моя игра изменилась. Я играю на фланговых позициях, и это помогает мне, ведь теперь я знаю, чего хотят нападающие. Мне также помогает знание того, чего хочет вингер, когда в центре я сам".



"Современный нападающий и игрок атаки — это не просто девятый номер, 10-й номер или вингер. Этот тот, кто умеет менять свою позицию, если это требуется команде. Думаю, я являюсь девятым номером, но если в определенных матчах мне потребуется уйти на другие позиции, то я обязан это делать. Это должно быть среди твоих атрибутов", — цитирует Рэшфорда The Telegraph.