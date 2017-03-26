Лингард не помышляет об уходе из МЮ

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хочет остаться на "Олд Траффорд", несмотря на то, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

В нынешнем сезоне 24-летний Лингард проигрывает конкуренцию Генриху Мхитаряну и Хуану Мате, поэтому выходит в стартовом составе только по большим праздникам. Тем не менее, "дьяволы" все-таки предложили Джесси новый контракт на старте кампании.



Ожидалось, что до конца года стороны ударят по рукам, однако переговоры в какой-то приостановились и даже зашли в тупик. Лингард заверил, что это не связано с его желанием покинуть родной клуб.



"Мы продолжаем обсуждать новый контракт. Пока же я просто наслаждаюсь игрой за "Манчестер Юнайтед". Мое сердце по-прежнему принадлежит этому клубу".



"Да, в этом сезоне конкуренция только возросла, но это полезно для каждого отдельного игрока. Ты должен упорно работать на тренировках и проявлять неутолимый голод до побед. Когда же тебе выпадает шанс выйти на поле, нужно им воспользоваться".



"Работа с игроками вроде Мхитаряна, Златана (Ибрагимовича) и Поля Погба позволяет тебе развиваться и прибавлять. От общения с ними можно перенять много ценных уроков, которые особенно пригодятся молодым игрокам", - цитирует Лингарда Goal.