Лингард не помышляет об уходе из МЮ

Джесси Лингард Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хочет остаться на "Олд Траффорд", несмотря на то, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

В нынешнем сезоне 24-летний Лингард проигрывает конкуренцию Генриху Мхитаряну и Хуану Мате, поэтому выходит в стартовом составе только по большим праздникам. Тем не менее, "дьяволы" все-таки предложили Джесси новый контракт на старте кампании.

Ожидалось, что до конца года стороны ударят по рукам, однако переговоры в какой-то приостановились и даже зашли в тупик. Лингард заверил, что это не связано с его желанием покинуть родной клуб.

"Мы продолжаем обсуждать новый контракт. Пока же я просто наслаждаюсь игрой за "Манчестер Юнайтед". Мое сердце по-прежнему принадлежит этому клубу".

"Да, в этом сезоне конкуренция только возросла, но это полезно для каждого отдельного игрока. Ты должен упорно работать на тренировках и проявлять неутолимый голод до побед. Когда же тебе выпадает шанс выйти на поле, нужно им воспользоваться".

"Работа с игроками вроде Мхитаряна, Златана (Ибрагимовича) и Поля Погба позволяет тебе развиваться и прибавлять. От общения с ними можно перенять много ценных уроков, которые особенно пригодятся молодым игрокам", - цитирует Лингарда Goal.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 496

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Последние комментарии:




  1. ravi 26.03.2017 14:26 # ravi
    24 года? Думал ему лет 17, перспектива все дела, а он оказывается очередной стерлинг сане и прочий мусор

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  2. maxvel 26.03.2017 14:16 # maxvel
    Для лавки норм.

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  3. pistolero-lfc 26.03.2017 14:12 # pistolero-lfc
    тень Райана Кента

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  4. mancunia-planet 26.03.2017 14:05 # mancunia-planet
    с чего ему об этом помышлять, продлит без проблем. карьера зашибись у него началась, с низов в элиту пробиться в родном клубе...

    и норм он голешники кладёт, вот против Лестера пока самый шикарный проход был в начале сезона, супер

    https://www.youtube.com/watch?v=qDiHGbTqYCo

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  5. chelsealondon 26.03.2017 14:05 # chelsealondon
    24 года...все подающий надежды ...

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