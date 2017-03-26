Лингард не помышляет об уходе из МЮ
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хочет остаться на "Олд Траффорд", несмотря на то, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.
В нынешнем сезоне 24-летний Лингард проигрывает конкуренцию Генриху Мхитаряну и Хуану Мате, поэтому выходит в стартовом составе только по большим праздникам. Тем не менее, "дьяволы" все-таки предложили Джесси новый контракт на старте кампании.
Ожидалось, что до конца года стороны ударят по рукам, однако переговоры в какой-то приостановились и даже зашли в тупик. Лингард заверил, что это не связано с его желанием покинуть родной клуб.
"Мы продолжаем обсуждать новый контракт. Пока же я просто наслаждаюсь игрой за "Манчестер Юнайтед". Мое сердце по-прежнему принадлежит этому клубу".
"Да, в этом сезоне конкуренция только возросла, но это полезно для каждого отдельного игрока. Ты должен упорно работать на тренировках и проявлять неутолимый голод до побед. Когда же тебе выпадает шанс выйти на поле, нужно им воспользоваться".
"Работа с игроками вроде Мхитаряна, Златана (Ибрагимовича) и Поля Погба позволяет тебе развиваться и прибавлять. От общения с ними можно перенять много ценных уроков, которые особенно пригодятся молодым игрокам", - цитирует Лингарда Goal.
26.03.2017 14:00
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24 года? Думал ему лет 17, перспектива все дела, а он оказывается очередной стерлинг сане и прочий мусор
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Для лавки норм.
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тень Райана Кента
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с чего ему об этом помышлять, продлит без проблем. карьера зашибись у него началась, с низов в элиту пробиться в родном клубе...
и норм он голешники кладёт, вот против Лестера пока самый шикарный проход был в начале сезона, супер
https://www.youtube.com/watch?v=qDiHGbTqYCo
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24 года...все подающий надежды ...
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