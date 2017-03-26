Харт готов остаться в "Торино" еще на один год

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт заявил, что готов продлить свою аренду в "Торино" еще на один сезон.

Только на этой неделе первый номер сборной Англии намекнул, что не ожидает своего возвращения в "Сити". Высока вероятность, что Джо покинет "Этихад" на постоянной основе.



На тот случай, если потенциальный покупатель не сделает действительно выгодное предложение, Харт будет готов остаться в "Торино" еще на один сезон. Обстановка в туринском клубе полностью устраивает 29-летнего вратаря.



"Никакой катастрофы не случится, если я останусь в "Торино" еще на один год. Я выступаю в сильной лиге и получаю регулярную практику. Я уверен, что буду счастлив, независимо от того, в каком клубе окажусь по окончании сезона".



"Я наслаждаюсь своей игрой за "Торино", наслаждаюсь тем, что являюсь частью этого великого клуба и живу в этом великолепном городе. Да, наши последние результаты оставляют желать лучшего, но мы сделаем все возможное в остатке сезона", - цитирует Харта ESPN.