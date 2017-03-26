Анонс матча Англия — Литва
В воскресенье сборная Англии возобновит свой путь в отборочном турнире к Чемпионату Мира 2018 года в России, сыграв дома с Литвой.
Четыре дня назад Гарет Саутгейт провел свой первый матч после назначения постоянным главным тренером. Несмотря на обилие экспериментов — как с выбором игроков, так и со схемой — англичане показали очень симпатичный футбол против Германии, хотя и потерпели поражение в этой товарищеской встрече (1:0).
Саутгейт осознает, что в воскресенье приоритетом для его команды будет не игра, а результат. Англия стремится поскорее обеспечить себе выход в финальную стадию Чемпионата Мира, но конкуренты еще близко и не теряют надежд поставить палку в колеса абсолютному фавориту группы.
Последний раз сборная Англии проигрывала отборочный матч еще в октябре 2009 (в гостях у Украины). Эта беспроигрышная серия насчитывает 33 поединка.
Англичане пропускали в пяти из шести последних матчей, не считая товарищеских.
Англия проиграла только один из 16 последних матчей на "Уэмбли", одержав 14 побед. То единственное поражение родоначальникам футбола нанесла Голландия в марте 2016.
В каждом из упомянутых выше 16 матчей Англия забивала, последний раз уходя с поля после домашнего матча без голов в ноябре 2013 (0:1 против Германии).
В квалификации Евро-2016 англичане дважды обыграли Литву: 4:0 дома и 0:3 на выезде. Все семь голов тогда забили семь различных игроков.
Англия — одна из двух команд наравне с Германией, еще не пропускавших в этом отборочном цикле.
Литва не выиграла ни одного из шести последних выездных квалификационных матчей, потерпев четыре поражения.
В трех из четырех сыгранных матчей в этом отборочном цикле Литва пропускала в заключительные пять минут. Дважды это стоило потерянных очков.
В четырех матчах этого отборочного цикла Англия позволила своим соперникам нанести только шесть ударов в створ. Сами англичане 21 раз пробили по цели.
Этот матч из-за дисквалификации пропускает защитник "Челси" Гари Кэхилл. В отсутствие его, Уэйна Руни и Джордана Хендерсона капитанскую повязку примерит голкипер Джо Харт.
Защитник Крис Смоллинг вслед за своим партнером Филом Джонсом вернулся в "Манчестер Юнайтед" с травмой. Как ожидается, с первых минут Саутгейт доверится в центре обороны Майклу Кину и Джону Стоунсу. Также свой шанс должен получить опытный нападающий Джермейн Дефо.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Группа F
Сборная Англии — сборная Литвы
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция
26.03.2017 12:00
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26 марта 2017, воскресенье. 12:23.
Футбол
наркоман кокойто.
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замолчали шествия кароч, медвед может спать спокойно
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это уже как традиция стала, нашим к англичанам ездить)
фанов целый сектор будет зато, хоть какое-то зрелище людям
ну и голов должно быть порядок, имхо
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Ребят. Ходят слухи, что менты хуесосы. Это правда?
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Пздц русня, каждый день просто пиздят про Украину и их коррумпированную власть собирают кучу экспертов, политологов и это почти на всех центральных каналах, зато как их чина( второе лицо гос ва) спалили, так они все замять пытаются и проглатить. А русня место того чтобы реально бороться с быдлом сидят перед теликом и им пох что их обдирают и они живут как в дерьме
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Сохраните это фото. Потом будуте показывать детям что видели возвращение Короля в сборную
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Ну тут англичане просто обязаны выигрывать с разгромом
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соперник подстать англии.
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