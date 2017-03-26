Анонс матча Англия — Литва

В воскресенье сборная Англии возобновит свой путь в отборочном турнире к Чемпионату Мира 2018 года в России, сыграв дома с Литвой.

Четыре дня назад Гарет Саутгейт провел свой первый матч после назначения постоянным главным тренером. Несмотря на обилие экспериментов — как с выбором игроков, так и со схемой — англичане показали очень симпатичный футбол против Германии, хотя и потерпели поражение в этой товарищеской встрече (1:0).



Саутгейт осознает, что в воскресенье приоритетом для его команды будет не игра, а результат. Англия стремится поскорее обеспечить себе выход в финальную стадию Чемпионата Мира, но конкуренты еще близко и не теряют надежд поставить палку в колеса абсолютному фавориту группы.



Последний раз сборная Англии проигрывала отборочный матч еще в октябре 2009 (в гостях у Украины). Эта беспроигрышная серия насчитывает 33 поединка.



Англичане пропускали в пяти из шести последних матчей, не считая товарищеских.



Англия проиграла только один из 16 последних матчей на "Уэмбли", одержав 14 побед. То единственное поражение родоначальникам футбола нанесла Голландия в марте 2016.



В каждом из упомянутых выше 16 матчей Англия забивала, последний раз уходя с поля после домашнего матча без голов в ноябре 2013 (0:1 против Германии).



В квалификации Евро-2016 англичане дважды обыграли Литву: 4:0 дома и 0:3 на выезде. Все семь голов тогда забили семь различных игроков.



Англия — одна из двух команд наравне с Германией, еще не пропускавших в этом отборочном цикле.



Литва не выиграла ни одного из шести последних выездных квалификационных матчей, потерпев четыре поражения.



В трех из четырех сыгранных матчей в этом отборочном цикле Литва пропускала в заключительные пять минут. Дважды это стоило потерянных очков.



В четырех матчах этого отборочного цикла Англия позволила своим соперникам нанести только шесть ударов в створ. Сами англичане 21 раз пробили по цели.



Этот матч из-за дисквалификации пропускает защитник "Челси" Гари Кэхилл. В отсутствие его, Уэйна Руни и Джордана Хендерсона капитанскую повязку примерит голкипер Джо Харт.



Защитник Крис Смоллинг вслед за своим партнером Филом Джонсом вернулся в "Манчестер Юнайтед" с травмой. Как ожидается, с первых минут Саутгейт доверится в центре обороны Майклу Кину и Джону Стоунсу. Также свой шанс должен получить опытный нападающий Джермейн Дефо.



ЧМ-2018. Отборочный турнир. Группа F

Сборная Англии — сборная Литвы

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция