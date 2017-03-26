Анонс матча Англия — Литва

Джермейн Дефо В воскресенье сборная Англии возобновит свой путь в отборочном турнире к Чемпионату Мира 2018 года в России, сыграв дома с Литвой.

Четыре дня назад Гарет Саутгейт провел свой первый матч после назначения постоянным главным тренером. Несмотря на обилие экспериментов — как с выбором игроков, так и со схемой — англичане показали очень симпатичный футбол против Германии, хотя и потерпели поражение в этой товарищеской встрече (1:0).

Саутгейт осознает, что в воскресенье приоритетом для его команды будет не игра, а результат. Англия стремится поскорее обеспечить себе выход в финальную стадию Чемпионата Мира, но конкуренты еще близко и не теряют надежд поставить палку в колеса абсолютному фавориту группы.

Последний раз сборная Англии проигрывала отборочный матч еще в октябре 2009 (в гостях у Украины). Эта беспроигрышная серия насчитывает 33 поединка.

Англичане пропускали в пяти из шести последних матчей, не считая товарищеских.

Англия проиграла только один из 16 последних матчей на "Уэмбли", одержав 14 побед. То единственное поражение родоначальникам футбола нанесла Голландия в марте 2016.

В каждом из упомянутых выше 16 матчей Англия забивала, последний раз уходя с поля после домашнего матча без голов в ноябре 2013 (0:1 против Германии).

В квалификации Евро-2016 англичане дважды обыграли Литву: 4:0 дома и 0:3 на выезде. Все семь голов тогда забили семь различных игроков.

Англия — одна из двух команд наравне с Германией, еще не пропускавших в этом отборочном цикле.

Литва не выиграла ни одного из шести последних выездных квалификационных матчей, потерпев четыре поражения.

В трех из четырех сыгранных матчей в этом отборочном цикле Литва пропускала в заключительные пять минут. Дважды это стоило потерянных очков.

В четырех матчах этого отборочного цикла Англия позволила своим соперникам нанести только шесть ударов в створ. Сами англичане 21 раз пробили по цели.

Этот матч из-за дисквалификации пропускает защитник "Челси" Гари Кэхилл. В отсутствие его, Уэйна Руни и Джордана Хендерсона капитанскую повязку примерит голкипер Джо Харт.

Защитник Крис Смоллинг вслед за своим партнером Филом Джонсом вернулся в "Манчестер Юнайтед" с травмой. Как ожидается, с первых минут Саутгейт доверится в центре обороны Майклу Кину и Джону Стоунсу. Также свой шанс должен получить опытный нападающий Джермейн Дефо.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Группа F
Сборная Англии — сборная Литвы
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Литвы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2017 12:00

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  1. ruschelsea 26.03.2017 12:46 # ruschelsea
    Озил: мечтаю выиграть Лигу чемпионов, почему бы не сделать это с «Арсеналом»?
    26 марта 2017, воскресенье. 12:23.
    Футбол

    наркоман кокойто.

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  2. budun 26.03.2017 12:32 # budun
    замолчали шествия кароч, медвед может спать спокойно

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  3. red-devil-4ever 26.03.2017 12:29 # red-devil-4ever
    это уже как традиция стала, нашим к англичанам ездить)
    фанов целый сектор будет зато, хоть какое-то зрелище людям
    ну и голов должно быть порядок, имхо

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  4. tvoi-hozyain 26.03.2017 12:29 # tvoi-hozyain
    Ребят. Ходят слухи, что менты хуесосы. Это правда?

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  5. maxvel 26.03.2017 12:15 # maxvel
    Пздц русня, каждый день просто пиздят про Украину и их коррумпированную власть собирают кучу экспертов, политологов и это почти на всех центральных каналах, зато как их чина( второе лицо гос ва) спалили, так они все замять пытаются и проглатить. А русня место того чтобы реально бороться с быдлом сидят перед теликом и им пох что их обдирают и они живут как в дерьме

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  6. largo-winch 26.03.2017 12:11 # largo-winch
    Сохраните это фото. Потом будуте показывать детям что видели возвращение Короля в сборную

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  7. raimbek1 26.03.2017 12:06 # raimbek1
    Ну тут англичане просто обязаны выигрывать с разгромом

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  8. ruschelsea 26.03.2017 12:06 # ruschelsea
    соперник подстать англии.

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