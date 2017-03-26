Доминик Соланке заинтересовал "РБ Лейпциг"

Нападающий "Челси" Доминик Соланке заинтересовал клуб Бундеслиги "РБ Лейпциг", что потенциально может оставить "синих" без многомиллионной компенсации за юниора.

Напомним, еще в феврале главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил просочившуюся в прессу информацию о том, что 19-летний Соланке решил не продлевать свой истекающий контракт.



Отказ Доминика от новой сделки и его последующий уход свободным агентом не выглядели большой бедой для лидеров Премьер-Лиги — "Челси" все равно сможет рассчитывать на компенсацию порядка 8 миллионов фунтов, за воспитание игрока, если Соланке отправится в другой английский клуб.



Однако это правило не работает, если Доминик решит продолжить карьеру за пределами Англии. В таком случае компенсация составит всего 350 тыс. фунтов. И сейчас вероятность этого резка возросла после того, как интерес к воспитаннику "синих" обозначил "РБ Лейпциг", опасающийся потерять Тимо Вернера.



По информации Daily Mail, одним из претендентов на Вернера является "Ливерпуль". Наставник "красных" Юрген Клопп считает своего соотечественника и Соланке игроками похожего профиля и хотел бы заполучить одного из них.