Уилшира заинтересовал вариант с "Миланом"

Джек Уилшир Принадлежащий "Арсеналу" полузащитник Джек Уилшир открыт к переезду за рубеж и грядущим летом может отправиться в "Милан".

Как известно, этот сезон Уилшир проводит в "Борнмуте" на правах аренды. Джек получает регулярную игровую практику, но пока не убедил "Арсенал" предложить ему новый контракт — "канониры" даже не начинали переговоры о продлении истекающего через год соглашения.

Грядущим летом 25-летнему игроку сборной Англии нужно будет принять важное решение относительно своего будущего. Меньше всего Уилшир хочет в расцвете своих сил проводить время на лавке и быть игроком ротации, коим на старте сезона его видел Арсен Венгер.

Как утверждает Daily Mail, если Венгер продлит свое пребывание в "Арсенале", то Уилшир, скорее всего, не вернется на "Эмирейтс". Джек открыт к вариантам и даже готов подумать о том, чтобы поиграть в Италии.

Сообщается, что вариант с "Миланом" Уилширу рекомендовал бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Вдобавок Джек находится под впечатлением от игры в Серии А своего товарища Джо Харта.

Среди прочих клубов, наблюдающих за ситуацией вокруг Уилшира, значатся "Уотфорд", "Кристал Пэлас", "Рома" и "Бенфика".


Метки Арсенал, Борнмут, Милан, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2017 10:00

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  1. mancunia-planet 26.03.2017 10:47 # mancunia-planet
    Рома либо Милан норм варики

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  2. ben-arfa 26.03.2017 10:07 # ben-arfa
    Эх, не ставь его арсенчик в старт на каждую игру с 18-ти лет, глядишь не ломался бы так часто...

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