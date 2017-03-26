Уилшира заинтересовал вариант с "Миланом"

Принадлежащий "Арсеналу" полузащитник Джек Уилшир открыт к переезду за рубеж и грядущим летом может отправиться в "Милан".

Как известно, этот сезон Уилшир проводит в "Борнмуте" на правах аренды. Джек получает регулярную игровую практику, но пока не убедил "Арсенал" предложить ему новый контракт — "канониры" даже не начинали переговоры о продлении истекающего через год соглашения.



Грядущим летом 25-летнему игроку сборной Англии нужно будет принять важное решение относительно своего будущего. Меньше всего Уилшир хочет в расцвете своих сил проводить время на лавке и быть игроком ротации, коим на старте сезона его видел Арсен Венгер.



Как утверждает Daily Mail, если Венгер продлит свое пребывание в "Арсенале", то Уилшир, скорее всего, не вернется на "Эмирейтс". Джек открыт к вариантам и даже готов подумать о том, чтобы поиграть в Италии.



Сообщается, что вариант с "Миланом" Уилширу рекомендовал бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Вдобавок Джек находится под впечатлением от игры в Серии А своего товарища Джо Харта.



Среди прочих клубов, наблюдающих за ситуацией вокруг Уилшира, значатся "Уотфорд", "Кристал Пэлас", "Рома" и "Бенфика".