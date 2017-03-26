"Ливерпуль" надеется приобрести Хамеса Родригеса

"Ливерпуль" уверен, что сможет приобрести атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, если по итогам этого сезона завоюет путевку в Лигу Чемпионов.

Мерсисайдский клуб интересуется игроком сборной Колумбии уже несколько лет, но до сих пор эта сделка была невозможна в силу различных обстоятельств.



Этим же летом ситуация может измениться. Вернувшись в Лигу Чемпионов, "Ливерпуль" значительно добавит в привлекательности для потенциальных новичков. Вдобавок сам Родригес будет готов отказаться от свой мечты заиграть в "Реале".



Как утверждает Daily Mirror, 25-летний колумбиец перестал ладить с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, и тот дал добро на продажу Хамеса по окончании сезона. В идеале Королевский клуб хотел бы обменять Родригеса на Эдена Азара из "Челси", но в данный момент подобная рокировка выглядит маловероятной.



"Такое впечатление, что Зинедина Зидана перестала устраивать его игра в этом сезоне, и он уже попросил о переменах на этой позиции к следующему сезону. Сам игрок не чувствует себя счастливым, и его уход летом выглядит очень вероятным", — сообщает близкий к "Реалу" источник.



Таким образом, грядущим летом "красным" может предоставиться реальная возможность заполучить одну из главных звезд Чемпионата Мира 2014 года в Бразилии.