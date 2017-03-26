"Ливерпуль" надеется приобрести Хамеса Родригеса

Хамес Родригес "Ливерпуль" уверен, что сможет приобрести атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, если по итогам этого сезона завоюет путевку в Лигу Чемпионов.

Мерсисайдский клуб интересуется игроком сборной Колумбии уже несколько лет, но до сих пор эта сделка была невозможна в силу различных обстоятельств.

Этим же летом ситуация может измениться. Вернувшись в Лигу Чемпионов, "Ливерпуль" значительно добавит в привлекательности для потенциальных новичков. Вдобавок сам Родригес будет готов отказаться от свой мечты заиграть в "Реале".

Как утверждает Daily Mirror, 25-летний колумбиец перестал ладить с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, и тот дал добро на продажу Хамеса по окончании сезона. В идеале Королевский клуб хотел бы обменять Родригеса на Эдена Азара из "Челси", но в данный момент подобная рокировка выглядит маловероятной.

"Такое впечатление, что Зинедина Зидана перестала устраивать его игра в этом сезоне, и он уже попросил о переменах на этой позиции к следующему сезону. Сам игрок не чувствует себя счастливым, и его уход летом выглядит очень вероятным", — сообщает близкий к "Реалу" источник.

Таким образом, грядущим летом "красным" может предоставиться реальная возможность заполучить одну из главных звезд Чемпионата Мира 2014 года в Бразилии.


Метки Ливерпуль, Реал, Родригес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 279

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Последние комментарии:




  1. shakur 26.03.2017 09:11 # shakur
    Ливерпуль не подбирает шлак из Реала/Барселоны

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  2. felixok 26.03.2017 09:10 # felixok
    Не плохой варик на замену Озилу. Сеня звони Пересу)))

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  3. palach221078 26.03.2017 09:07 # palach221078
    Удачи.

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  4. shmit 26.03.2017 09:04 # shmit
    аххааххххааа

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  5. pistolero-lfc 26.03.2017 09:03 # pistolero-lfc
    игрок хороший, но вряд ли перейдёт к нам.

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  6. karandash 26.03.2017 09:03 # karandash
    не смешно

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