Моуриньо ездил в Загреб "навестить друзей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ездил в Загреб не на переговоры о приобретении полузащитника "Интера" Ивана Перишича.

Моуриньо был замечен на трибунах во время матча сборной Хорватии против Украины в минувшую пятницу (1:0). Пресса связывала этот визит Жозе с намерением провести переговоры с представителями Перишича насчет его трансфера грядущим летом.



Однако причина, почему португальский тренер решил посетить Хорватию, оказался гораздо банальнее. У Моуриньо не было никакой специальной миссии — он просто решил провести немного времени в компании старых футбольных друзей.



"У меня не было никакого скрытого замысла, я просто приехал, чтобы насладиться тремя свободным днями и навестить некоторых своих друзей вроде Предрага Миятовича и Давора Шукера".



"Знаю, каждый уверен, что я приехал просматривать некоторых игроков, но сегодня в футболе не обязательно ездить и наблюдать за игроками лично — я и так хорошо знаю всех их", — сообщил Моуриньо HNTV.