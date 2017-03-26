Жиру: "Арсенал" не испытывает давления от необходимости попасть в топ-4"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру рассказал, что он и его партнеры по команде не сильно переживают, попадут ли в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги отбросили "канониров" за пределы зоны Лиги Чемпионов. Сейчас подопечные Арсена Венгера только шестые, отставая на шесть очков от четвертого "Ливерпуля".



Тем не менее, опыт предыдущих сезонов позволяет "Арсеналу" не паниковать. По словам Жиру, команда старается игнорировать внешнее давление.



"На протяжении пяти лет мы переживаем подобного рода потрясения, но мы всегда финишируем в топ-4. Команда не ощущает этого давления, которое вы создаете снаружи".



"Тренер регулярно говорит нам, чтобы мы игнорировали происходящее вокруг нас, а с критиками разберется он сам. Он говорит: "Играйте, а остальное доверьте мне", — рассказал Жиру L’Equipe.