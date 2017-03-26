"Арсенал" хочет купить Каспера Шмейхеля

Число трансферных целей "Арсенала" на грядущее лето пополнил голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель, и это является свидетельством того, что Арсен Венгер останется на посту главного тренера "канониров".

Как известно, в данный момент у "канониров" все в порядке с голкиперами — но лишь в численном отношении. Первым номером Венгера остается Петр Чех, его дублером выступает Давид Оспина, а иногда — Эмилиано Мартинес. Вдобавок "Арсенал" располагает Войцехом Щесны.



Однако ни в одном из этих голкиперов Арсен не может быть уверен на 100 процентов. В игре опытного Чеха достаточно давно наметился спад, а пропущенные им голы в ближний угол стали своего рода визитной карточкой Петра.



Что касается Оспины, то он, как ожидается, покинет "Эмирейтс" грядущим летом ради клуба, где сможет стать основным голкипером. Мартинес в свою очередь практически не имеет никакого серьезного опыта, а Щесны уже ясно дал понять, что не заинтересован в возвращении в "Арсенал".



По информации Daily Mirror, в сложившейся ситуации Венгер хочет пригласить голкипера, который бы по своему потенциалу составил реальную конкуренцию Чеху в борьбе за роль первого номера. И 30-летний Шмейехель подходит для этого лучше всего.



Сообщается, что Венгер уже приступил к работе над этой сделкой, а также рядом других, и это является прямым намеком на то, что Арсен все-таки продлит свой истекающий контракт.



В этом сезоне Каспер находится в совершенно потрясающей форме. Именно героической игре своего голкипера "лисы" обязаны выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов — на стадии 1/8 финала в двух матчах против "Севильи" Шмейхель отразил два пенальти, не говоря уже о ряде выдающихся сейвов с игры.



Прошлым летом, после завоевания титула Премьер-Лиги, "Лестеру" удалось удержать большинство своих звезд призывом попытаться продлить свою сказку и сыграть вместе в Лиге Чемпионов. Вряд ли могут быть сомнения, что в следующем сезоне "лисы" вернутся к будням середняка, и это рискует повлечь распродажу звезд, в том числе Шмейхеля.