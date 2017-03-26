"Севилья" собирается вернуть Наваса летом

Вингер "Манчестер Сити" Хесус Навас готовится прервать свою английскую карьеру и вернуться в "Севилью" после окончания этого сезона.

В этом сезоне 31-летний соотечественник Хосепа Гвардиолы провел 26 матчей за "горожан", но в большинстве случаев лишь выходя на замену и во второстепенных турнирах.



Как сообщает Daily Mail, "Севилья" находится в постоянном контакте со своим бывшим игроком, которого она пыталась вернуть еще в январе. Сделать это грядущим летом будет проще, ведь Навас станет свободным агентом.



Скорее всего, Навасу так и не удастся заслужить новый контракт на "Этихад", поэтому Гвардиола не будет препятствовать возвращению Хесуса домой.