"Севилья" собирается вернуть Наваса летом
Вингер "Манчестер Сити" Хесус Навас готовится прервать свою английскую карьеру и вернуться в "Севилью" после окончания этого сезона.
В этом сезоне 31-летний соотечественник Хосепа Гвардиолы провел 26 матчей за "горожан", но в большинстве случаев лишь выходя на замену и во второстепенных турнирах.
Как сообщает Daily Mail, "Севилья" находится в постоянном контакте со своим бывшим игроком, которого она пыталась вернуть еще в январе. Сделать это грядущим летом будет проще, ведь Навас станет свободным агентом.
Скорее всего, Навасу так и не удастся заслужить новый контракт на "Этихад", поэтому Гвардиола не будет препятствовать возвращению Хесуса домой.
26.03.2017 00:05
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