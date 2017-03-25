Сиссоко не собирается уходить из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко дал понять, что не заинтересован в уходе из клуба и собирается сражаться за свое будущее в "шпорах".

Прошлым летом "шпоры" заплатили 30 миллионов фунтов "Ньюкаслу" за игрока сборной Франции. Однако Мусса пока не нашел своего места в команде Маурисио Почеттино и последний раз выходил в стартовом составе еще 28 января.



На текущей неделе в прессе появилась информация, что 27-летний Сиссоко, сыгравший лишь 58 минут в 10 последних матчах Премьер-Лиги, может быть продан по окончании сезона, но сам Мусса так не считает.



"В данный момент я не ухожу из "Тоттенхэма". Я очень счастлив", — цитирует Сиссоко Evennig Standard.