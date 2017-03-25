Сиссоко не собирается уходить из "Тоттенхэма"

Мусса Сиссоко Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко дал понять, что не заинтересован в уходе из клуба и собирается сражаться за свое будущее в "шпорах".

Прошлым летом "шпоры" заплатили 30 миллионов фунтов "Ньюкаслу" за игрока сборной Франции. Однако Мусса пока не нашел своего места в команде Маурисио Почеттино и последний раз выходил в стартовом составе еще 28 января.

На текущей неделе в прессе появилась информация, что 27-летний Сиссоко, сыгравший лишь 58 минут в 10 последних матчах Премьер-Лиги, может быть продан по окончании сезона, но сам Мусса так не считает.

"В данный момент я не ухожу из "Тоттенхэма". Я очень счастлив", — цитирует Сиссоко Evennig Standard.


Метки Сиссоко, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 22:00

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