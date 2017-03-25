Харт будет капитаном англичан против сборной Литвы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил, что голкипер Джо Харт получит капитанскую повязку национальной команды в завтрашнем матче на "Уэмбли" против Литвы.

Как известно, воскресный матч в рамках отбора к ЧМ-2018 пропускает не только постоянный капитан "трех львов" Уэйн Руни, не получивший вызов в сборную из-за травмы колена, но и его заместитель Гари Кэхилл, который отбывает дисквалификацию.



В отсутствие признанных лидеров Саутгейт решил доверить капитанскую повязку 29-летнему Харту как наиболее опытному игроку.



"Мне пришлось серьезно подумать, потому что сейчас в нашей команде есть несколько подающих надежды лидеров. Прежде я уже говорил, что мы должны распределять ответственность внутри команды, и даже некоторые молодые игроки стараются это делать, что является хорошим знаком".



"Джо наш самый опытный игрок по количеству матчей за сборную. Он продемонстрировал огромную зрелость, оправившись после разочарования прошлого лета. Это было полезно для него. Он хорошо выступает за свой клуб и демонстрирует превосходную игру".



"Некоторые люди задают вопросы, когда капитаном становится голкипер, но я уже поступал таким образом с Джеком Бутландом в молодежной команде. Кроме того, для получения повязки важно проявлять профессионализм всю неделю, а не только в день матча", — цитирует Саутгейта Evening Standard.