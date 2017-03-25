Коулмен вернется через полгода
"Эвертон" ожидает, что защитник Шеймус Коулмен пропустит полгода с тяжелейшей травмой, полученной накануне в матче за сборную Ирландии.
Напомним, накануне 28-летнему Коулмену досталось в столкновении с защитником сборной Уэльса Нилом Тэйлором, который за свой фол получил прямую красную карточку.
Как сообщает Liverpool Echo, Шеймус был немедленно доставлен в госпиталь, где доктора подтвердили двойной перелом правой ноги — Коулмен одновременно сломал большую и малую берцовые кости.
В субботу утром Коулмен будет прооперирован, после чего приступит к сложной программе реабилитации. Ожидается, что на футбольное поле защитник сможет вернуться через шесть месяцев — уже осенью.
25.03.2017 20:00
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здоровья
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долго играть не будет,не повезло ему, вобщем не вовремя и для Эве потеряли игрока
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Да все считай как Шов Рэмси Эбуэ завершил карьеру
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