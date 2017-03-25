Коулмен вернется через полгода

"Эвертон" ожидает, что защитник Шеймус Коулмен пропустит полгода с тяжелейшей травмой, полученной накануне в матче за сборную Ирландии.

Напомним, накануне 28-летнему Коулмену досталось в столкновении с защитником сборной Уэльса Нилом Тэйлором, который за свой фол получил прямую красную карточку.



Как сообщает Liverpool Echo, Шеймус был немедленно доставлен в госпиталь, где доктора подтвердили двойной перелом правой ноги — Коулмен одновременно сломал большую и малую берцовые кости.



В субботу утром Коулмен будет прооперирован, после чего приступит к сложной программе реабилитации. Ожидается, что на футбольное поле защитник сможет вернуться через шесть месяцев — уже осенью.