Коулмен вернется через полгода

Шеймус Коулмен "Эвертон" ожидает, что защитник Шеймус Коулмен пропустит полгода с тяжелейшей травмой, полученной накануне в матче за сборную Ирландии.

Напомним, накануне 28-летнему Коулмену досталось в столкновении с защитником сборной Уэльса Нилом Тэйлором, который за свой фол получил прямую красную карточку.

Как сообщает Liverpool Echo, Шеймус был немедленно доставлен в госпиталь, где доктора подтвердили двойной перелом правой ноги — Коулмен одновременно сломал большую и малую берцовые кости.

В субботу утром Коулмен будет прооперирован, после чего приступит к сложной программе реабилитации. Ожидается, что на футбольное поле защитник сможет вернуться через шесть месяцев — уже осенью.


Метки Коулмен, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 20:00

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  1. muchampion 25.03.2017 20:16 # muchampion
    здоровья

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  2. mancunia-planet 25.03.2017 20:12 # mancunia-planet
    долго играть не будет,не повезло ему, вобщем не вовремя и для Эве потеряли игрока

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  3. dnb 25.03.2017 20:11 # dnb
    Да все считай как Шов Рэмси Эбуэ завершил карьеру

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