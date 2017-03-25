Зюле подтвердил, что у него было предложение от "Челси"
Защитник "Хоффенхайма" Никлас Зюле подтвердил, что возможности перейти в "Челси" он предпочел трансфер в "Баварию".
Еще в январе "Бавария" объявила о договоренности, согласно которой в конце сезона Никлас отправится в Мюнхен. Однако у 21-летнего защитника был и другой вариант для продолжения карьеры.
"Оба предложения поступили одновременно. Конечно, это было очень приятно, что лидеры Премьер-Лиги проявили интерес ко мне, но для меня было лучше остаться в Бундеслиге. А "Бавария" здесь лучшая — в мире нет ничего лучше ее", — сообщил Зюле TZ.
25.03.2017 19:20
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Не нужен был (с) какой-то гпенс
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Обоссал
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И кого он собрался там вытеснит?
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не нужен был
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