Зюле подтвердил, что у него было предложение от "Челси"

Никлас Зюле Защитник "Хоффенхайма" Никлас Зюле подтвердил, что возможности перейти в "Челси" он предпочел трансфер в "Баварию".

Еще в январе "Бавария" объявила о договоренности, согласно которой в конце сезона Никлас отправится в Мюнхен. Однако у 21-летнего защитника был и другой вариант для продолжения карьеры.

"Оба предложения поступили одновременно. Конечно, это было очень приятно, что лидеры Премьер-Лиги проявили интерес ко мне, но для меня было лучше остаться в Бундеслиге. А "Бавария" здесь лучшая — в мире нет ничего лучше ее", — сообщил Зюле TZ.


Метки Бавария, Зюле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 19:20

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 25.03.2017 20:25 # mixmaster
    Не нужен был (с) какой-то гпенс

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  2. muchampion 25.03.2017 19:45 # muchampion
    Обоссал

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  3. boavista 25.03.2017 19:41 # boavista
    И кого он собрался там вытеснит?

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  4. division 25.03.2017 19:26 # division
    не нужен был

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