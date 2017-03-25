Мартиаль "заинтересован" в том, чтобы остаться в "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заявил, что еще не адаптировался к клубу с "Олд Траффорд", но полон решимости остаться ради верных болельщиков.

Ранее в этом сезоне пресса утверждала, что у Мартиаля не сложились отношения с главным тренером МЮ Жозе Моуриньо. Во время зимнего трансферного окна француз даже вел переговоры о переходе в "Севилью".



В конечном итоге Антони остался на "Олд Траффорд" и даже заслужил похвалу от Моуриньо. По словам нападающего, он не собирается покидать клуб и сделает все, чтобы отблагодарить поклонников "Юнайтед" за поддержку.



"Больше всего после перехода в клуб меня поразили болельщики. Они прекрасно ко мне относятся. Да, чтобы почувствовать себя здесь в своей тарелке, понадобится время, но я заинтересован в то, чтобы остаться в МЮ".



"Атмосфера на французских стадионах очень отличается от местной. Даже если ты один из лучших игроков Лиги 1, тебя начнут освистывать после пары матчей без голов. Вот почему мне так нравятся местные фанаты", - цитирует Мартиаля Goal.