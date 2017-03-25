Джо Харт не ожидает своего возвращения в "Сити"

Голкипер "Торино" Джо Харт намекнул, что ожидает разрыва отношений с "Манчестер Сити" грядущим летом.

Грядущим летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, скорее, купит нового первого номера, чем признает, что уход Харта в аренду был ошибкой. Сам Джо уже не ожидает получить шанса на "Этихад".



"Я хочу хорошо завершить сезон за "Торино", хочу завершить его как можно лучше. Я получаю удовольствие от того, что стал частью этого клуба, и я хочу продолжать вызываться в сборную Англии. После окончания сезона кто-то с кем-то должен будет попрощаться".



"В данный момент я не отвлекаюсь на это. К счастью для меня, у меня есть люди, которые занимаются такого рода вещами. Моя же работа заключается в том, чтобы показывать как можно более классную игру. Где бы я ни оказался на старте следующего сезона, я хочу быть на пике формы и иметь за плечами хороший сезон", — цитирует Харта Sky Sports.