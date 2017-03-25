Дайер хочет стать капитаном сборной Англии

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер убежден, что обладает всеми необходимым качествами, чтобы однажды стать капитаном сборной Англии.

На этой неделе главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт намекнул, что может отнять капитанскую повязку у нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, который не получает стабильной практики на "Олд Траффорд" и все чаще записывается в лазарет.



Среди кандидатов, которые могут унаследовать почетную роль, Саутгейт выделил лучшего бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна и его одноклубника Дайера. Сам Эрик убежден, что готов взять на себя такую ношу.



"Я очень амбициозен и однажды хотел бы вывести сборную Англии с капитанской повязкой. В любом случае решение принимает тренер: он выберет того, кто лучше всех подходит на эту роль".



"На мой скромный взгляд, я всегда обладал необходимыми качествами для того, чтобы стать капитаном. Я даже уверен, что могу справиться с этой работой", - цитирует Дайера London Evening Standard.