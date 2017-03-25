"Лестер" установил ценник на Махреза

"Барселона" готова возобновить интерес к вингеру "Лестера" Рияду Махрезу, однако "лисы" потребуют за свою звезду не меньше 40 миллионов фунтов.

Как стало известно The Telegraph, алжирец стал приоритетной целью "Барселоны" на трансферном рынке. Скорее всего, интерес каталонцев к чемпиону Премьер-Лиге даже выльется в официальное предложение о переходе.



Сам Махрез ранее не скрывал, что хочет перебраться на "Камп Ноу" и поиграть в одной команде со своим кумиром Лионелем Месси. Единственным препятствием к сделке могут стать непомерные требования "Лестера" по сумме отступных.



По информации источника, клуб с "Кинг-Пауэр" собирается установить на 26-летнего вингера внушительный ценник в размере 40 миллионов фунтов. Поскольку в новом контракте Махреза не прописан пункт об отступных, "Лестер" может потребовать любую сумму за свою звезду.



"Это не является моей целью или даже мечтой, но, думаю, каждый хотел бы поиграть за одну команду с Месси. Возможно, однажды это действительно со мной произойдет. Почему бы и нет?"



"Я смотрю абсолютно все матчи "Барселоны" по телевизору, мне нравится, как они играют. А Месси для меня остается лучшим из лучшим. Он самый настоящий босс футбола", - сообщил Махрез еще в прошлом сезоне.