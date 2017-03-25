"Тоттенхэм" готов продать Янссена

"Тоттенхэм" готов сократить свои потери от покупки нападающего Винсента Янссена, продав голландца уже через год после его переезда на "Уайт Харт Лэйн".

После своего переезда из АЗ за 20 миллионов фунтов прошлым летом Янссен отметился одним голом с игры в футболке "шпор". 23-летний голландец до сих пор адаптируется к философии главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



Несмотря на то, что лондонский клуб еще не расплатился по трансферу Винсента, грядущим летом "шпоры" готовы продать игрока, утверждает Daily Mirror. Скорее всего, Янссен вернется в Голландию.



По информации источника, вырученные с продажи Винсента деньги Почеттино хочет направить на усиление команды, особенно в линии атаки. По мнению Маурисио, эффективная трансферная кампания станет ключом к успешному выступлению "шпор" в следующем сезоне.