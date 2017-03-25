Де Брюйне возвращается в "Сити" с травмой

Племейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне досрочно покинул расположение сборной Бельгии, получив травму паха.

Ранее главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес недосчитался главной звезды "Челси" Эдена Азара, а теперь вынужден готовиться к матчам Греции и России без ключевого игрока "Сити" в атаке.



На одной из последних тренировок Де Брюйне повредил пах, из-за чего уже покинул расположение национальной команды. Дальнейшее лечение Кевин будет проходить под присмотром медицинского штаба "горожан".



"Он почувствовал боль после вечерней тренировки и не сможет сыграть в предстоящих матчах", - сообщил Мартинес на пресс-конференции в пятницу.