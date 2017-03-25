Де Брюйне возвращается в "Сити" с травмой
Племейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне досрочно покинул расположение сборной Бельгии, получив травму паха.
Ранее главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес недосчитался главной звезды "Челси" Эдена Азара, а теперь вынужден готовиться к матчам Греции и России без ключевого игрока "Сити" в атаке.
На одной из последних тренировок Де Брюйне повредил пах, из-за чего уже покинул расположение национальной команды. Дальнейшее лечение Кевин будет проходить под присмотром медицинского штаба "горожан".
"Он почувствовал боль после вечерней тренировки и не сможет сыграть в предстоящих матчах", - сообщил Мартинес на пресс-конференции в пятницу.
25.03.2017 13:00
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На тренировке?
Наверное крыса вроде азара и сломала, завидует более успешным просто.
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привет привет
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