Туре просит Гвардиолу принять решение относительно его будущего

Хосеп Гвардиола и Яя Туре Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре попросил главного тренера Хосепа Гвардиолу принять решение относительно его будущего в клубе.

По ходу этого сезона 33-летнему ивуарийцу удалось вернуться в планы Гвардиолы и снова стать важным для команды игроком.

По информации Manchester Evening News, еще в прошлом месяце во время личного разговора с тренером Туре заявил, что хочет остаться в "Сити". Яя попросил Гвардиолу либо предложить ему новый контракт, либо принять решение о расставании в конце сезона.

Однако Гвардиола до сих пор не сделал ни того, ни другого. Сообщается, что испанец пока не определился со своим отношением к Туре, дав понять лишь то, что любое решение будет принято только грядущим летом.

Таким образом, теперь "Сити" рискует лишиться Туре безо всякой компенсации. Ранее в марте агент ивуарийца Дмитрий Селюк уже заявил, что начал общаться с заинтересованными клубами.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. tem478 25.03.2017 12:18 # tem478
    Здоровый нигга, есть вина и Пепа что замариновался Яя, так то годик-два сможет в хорошем клубе поиграть достойно на мой взгляд

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  2. mancunia-planet 25.03.2017 12:02 # mancunia-planet
    Усыпить эту лошадь.

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