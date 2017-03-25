Туре просит Гвардиолу принять решение относительно его будущего

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре попросил главного тренера Хосепа Гвардиолу принять решение относительно его будущего в клубе.

По ходу этого сезона 33-летнему ивуарийцу удалось вернуться в планы Гвардиолы и снова стать важным для команды игроком.



По информации Manchester Evening News, еще в прошлом месяце во время личного разговора с тренером Туре заявил, что хочет остаться в "Сити". Яя попросил Гвардиолу либо предложить ему новый контракт, либо принять решение о расставании в конце сезона.



Однако Гвардиола до сих пор не сделал ни того, ни другого. Сообщается, что испанец пока не определился со своим отношением к Туре, дав понять лишь то, что любое решение будет принято только грядущим летом.



Таким образом, теперь "Сити" рискует лишиться Туре безо всякой компенсации. Ранее в марте агент ивуарийца Дмитрий Селюк уже заявил, что начал общаться с заинтересованными клубами.