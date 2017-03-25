"Челси" и "Юнайтед" интересуются Маркизио
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за опытным полузащитником "Ювентуса" Клаудио Маркизио.
Всю свою профессиональную карьеру Маркизио проводит в туринском клубе, в системе которого он оказался в возрасте семи лет. За плечами у Клаудио 358 матчей за "Ювентус".
Однако из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции в этом сезоне 31-летний Маркизио не всегда проходит в стартовый состав, и это может подтолкнуть его к смене клуба грядущим летом.
Как утверждает Tuttosport, главный тренер "Челси" Антонио Конте уже побеседовал по телефону с Маркизио, с которым они вместе поработали не только на клубном уровне, но и в сборной Италии.
Кроме того, интерес к Клаудио проявляет "Юнайтед", которому может потребоваться опытный игрок в центре поля в свете расставания с Бастианом Швайнштайгером и возможного ухода Майкла Кэррика.
25.03.2017 11:00
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Последние комментарии:
31 год? Таким дорога в Мю
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нах не нужен
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Маркизио в МЮ, а Лльоренте в Челси
так норм?
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Лямчиков за 25 можно взять , не помешает .
Будут с Сеском из глубины создавать.
___Сеск_Маркизио__
_______Канте_______
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