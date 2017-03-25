"Челси" и "Юнайтед" интересуются Маркизио

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за опытным полузащитником "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

Всю свою профессиональную карьеру Маркизио проводит в туринском клубе, в системе которого он оказался в возрасте семи лет. За плечами у Клаудио 358 матчей за "Ювентус".



Однако из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции в этом сезоне 31-летний Маркизио не всегда проходит в стартовый состав, и это может подтолкнуть его к смене клуба грядущим летом.



Как утверждает Tuttosport, главный тренер "Челси" Антонио Конте уже побеседовал по телефону с Маркизио, с которым они вместе поработали не только на клубном уровне, но и в сборной Италии.



Кроме того, интерес к Клаудио проявляет "Юнайтед", которому может потребоваться опытный игрок в центре поля в свете расставания с Бастианом Швайнштайгером и возможного ухода Майкла Кэррика.