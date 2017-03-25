"Челси" и "Юнайтед" интересуются Маркизио

Клаудио Маркизио "Челси" и "Манчестер Юнайтед" внимательно следят за опытным полузащитником "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

Всю свою профессиональную карьеру Маркизио проводит в туринском клубе, в системе которого он оказался в возрасте семи лет. За плечами у Клаудио 358 матчей за "Ювентус".

Однако из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции в этом сезоне 31-летний Маркизио не всегда проходит в стартовый состав, и это может подтолкнуть его к смене клуба грядущим летом.

Как утверждает Tuttosport, главный тренер "Челси" Антонио Конте уже побеседовал по телефону с Маркизио, с которым они вместе поработали не только на клубном уровне, но и в сборной Италии.

Кроме того, интерес к Клаудио проявляет "Юнайтед", которому может потребоваться опытный игрок в центре поля в свете расставания с Бастианом Швайнштайгером и возможного ухода Майкла Кэррика.


Метки Манчестер Юнайтед, Маркизио, слухи, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. wmrpkvhzeflbrmo 25.03.2017 11:43 # wmrpkvhzeflbrmo
    31 год? Таким дорога в Мю

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  2. knvlay 25.03.2017 11:39 # knvlay
    нах не нужен

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  3. pistolero-lfc 25.03.2017 11:02 # pistolero-lfc
    Маркизио в МЮ, а Лльоренте в Челси
    так норм?

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  4. didier-11 25.03.2017 11:02 # didier-11
    Лямчиков за 25 можно взять , не помешает .
    Будут с Сеском из глубины создавать.
    ___Сеск_Маркизио__
    _______Канте_______

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