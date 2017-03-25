Кулибали хочет попробовать себя в Англии

Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали признался, что ему хотелось бы попробовать себя в Англии.

Достоверно известно, что игрок сборной Сенегала был одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "Челси" Антонио Конте прошлым летом. Как затем признался президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, "синие" были готовы выложить за Калиду 58 миллионов фунтов.



По слухам, Конте до сих пор заинтересован в 25-летнем защитнике и после окончания этого сезона может предпринять новую попытку его заполучить. Сам Кулибали намекает, что он открыт к переезду в Англию.



"Я был бы счастлив приехать сюда и выступать здесь, но прямо сейчас мне пора возвращаться в "Наполи". Никогда не знаешь, ка сложится твое будущее. Сейчас я сосредоточен на своем клубе, а там посмотрим, что будет в следующем сезоне. Думаю, я останусь в "Наполи", но ты никогда не можешь знать наверняка. Сейчас я не могу говорить об этом. Время покажет", — сообщил Кулибали talkSPORT после товарищеского мата Сенегала против Нигерии в Барнете.