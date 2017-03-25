Лукаку не изменит своего решения насчет контракта с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку дал понять своему клубу, что не поменяет решения не подписывать новый контракт.

В этом сезоне "ириски" проделали большую работу, договариваясь о новом контракте со своим бомбардиром. Агент 23-летнего бельгийца Мино Райола публично обещал, что сделка будет заключена.



И хотя в последний момент Ромелу отказался от нового контракта — предположительно, из-за несогласия с суммой отступных — владелец "Эвертона" Фарад Мошири заявил, что клуб не оставит попыток договориться с Лукаку.



Отбыв в расположение своей сборной, Лукаку дал понять, что о новом контракте не может быть и речи. Ромелу хочет уйти на повышение уже грядущим летом.



"Решение уже принято, поэтому я не могу говорить об этом. С моими амбициями нет ничего неправильного. Будучи футболистом, ты должен проявлять их".



"Я проделал большой путь, чтобы стать тем, кем я являюсь, но нужно двигаться дальше, и я знаю, что должен прибавить еще. Я хочу помочь "Эвертону", как это только возможно, а также национальной команде. Думаю, мы многого можем добиться".



"Иногда люди видят ошибку в том, что я говорю, но это просто мои амбиции: я хочу выигрывать титулы и трофеи. Не думаю, что люди должны считать меня высокомерным — люди должны принять это".



"Трофеи — это то, к чему должен стремиться каждый футболист, если хочет стать успешным, и я думаю, этому нужно учить с детства", — приводит слова Лукаку Sky Sports.