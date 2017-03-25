Лукаку не изменит своего решения насчет контракта с "Эвертоном"

Ромелу Лукаку Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку дал понять своему клубу, что не поменяет решения не подписывать новый контракт.

В этом сезоне "ириски" проделали большую работу, договариваясь о новом контракте со своим бомбардиром. Агент 23-летнего бельгийца Мино Райола публично обещал, что сделка будет заключена.

И хотя в последний момент Ромелу отказался от нового контракта — предположительно, из-за несогласия с суммой отступных — владелец "Эвертона" Фарад Мошири заявил, что клуб не оставит попыток договориться с Лукаку.

Отбыв в расположение своей сборной, Лукаку дал понять, что о новом контракте не может быть и речи. Ромелу хочет уйти на повышение уже грядущим летом.

"Решение уже принято, поэтому я не могу говорить об этом. С моими амбициями нет ничего неправильного. Будучи футболистом, ты должен проявлять их".

"Я проделал большой путь, чтобы стать тем, кем я являюсь, но нужно двигаться дальше, и я знаю, что должен прибавить еще. Я хочу помочь "Эвертону", как это только возможно, а также национальной команде. Думаю, мы многого можем добиться".

"Иногда люди видят ошибку в том, что я говорю, но это просто мои амбиции: я хочу выигрывать титулы и трофеи. Не думаю, что люди должны считать меня высокомерным — люди должны принять это".

"Трофеи — это то, к чему должен стремиться каждый футболист, если хочет стать успешным, и я думаю, этому нужно учить с детства", — приводит слова Лукаку Sky Sports.


Метки контракты, Лукаку, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 09:00

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  1. andros13 25.03.2017 09:23 # andros13
    ну и фамилия у него - ЛУКАКУ...
    отталкивает пздц

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  2. roma-1878 25.03.2017 09:15 # roma-1878
    Самый топовый нап в АПЛ на данный момент.

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  3. vasya-mu 25.03.2017 09:04 # vasya-mu
    посцал на Эвертон

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