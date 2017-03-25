Лебеф не видит у Канте лидерских качеств

Бывший защитник "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф нашел изъян в игре Нголо Канте, заявив, что его соотечественнику не хватает лидерских качестве.

Своей игрой в этом сезоне 25-летний Канте заслуживает высочайшие оценки, и уже мало кто сомневается, что Нголо второй год подряд станет чемпионом Премьер-Лиги.



Анализируя игру своего соотечественника, Лебеф, который сам выступал за "синих" с 1996 по 2001 год, считает, что Канте не готов вести команду за собой.



"Несомненно, Канте должен быть в сборной Франции, но я не думаю, что у него есть лидерский дух. Он невероятный солдат, боец, но у него нет ни характера, ни личных качеств лидера".



"Даже при всех звездах, что есть в "Челси", он является мистером Незаменимым. Конте делает на него ставку, но никогда не наделяет Канте ролью босса на поле".



"Канте не может похвастать лидерским стилем игры. Он не фигура наподобие Зинедина Зидана. Он робок и не обладает достаточным весом. Он не лидер даже в плане мастерства. Парень имеет огромное значение для "Челси", но он не босс и не умеет разговаривать с командой".



"Он тот парень, который может отобрать для тебя мяч 800 тысяч раз каждый матч. Можно охарактеризовать его одной фразой: он двигатель, но не водитель", — цитирует Лебефа Sky Sports.