Лебеф не видит у Канте лидерских качеств

Нголо Канте Бывший защитник "Челси" и сборной Франции Франк Лебеф нашел изъян в игре Нголо Канте, заявив, что его соотечественнику не хватает лидерских качестве.

Своей игрой в этом сезоне 25-летний Канте заслуживает высочайшие оценки, и уже мало кто сомневается, что Нголо второй год подряд станет чемпионом Премьер-Лиги.

Анализируя игру своего соотечественника, Лебеф, который сам выступал за "синих" с 1996 по 2001 год, считает, что Канте не готов вести команду за собой.

"Несомненно, Канте должен быть в сборной Франции, но я не думаю, что у него есть лидерский дух. Он невероятный солдат, боец, но у него нет ни характера, ни личных качеств лидера".

"Даже при всех звездах, что есть в "Челси", он является мистером Незаменимым. Конте делает на него ставку, но никогда не наделяет Канте ролью босса на поле".

"Канте не может похвастать лидерским стилем игры. Он не фигура наподобие Зинедина Зидана. Он робок и не обладает достаточным весом. Он не лидер даже в плане мастерства. Парень имеет огромное значение для "Челси", но он не босс и не умеет разговаривать с командой".

"Он тот парень, который может отобрать для тебя мяч 800 тысяч раз каждый матч. Можно охарактеризовать его одной фразой: он двигатель, но не водитель", — цитирует Лебефа Sky Sports.


Метки Канте, Лебеф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 25.03.2017 08:57 # reeker
    От него это и не требуется.И так совершенный опорный полузащитник.

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  2. golokante 25.03.2017 08:53 # golokante
    Бедный Канте. Что же ему теперь делать без лидерских качеств. Ха ха ха

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  3. asnural 25.03.2017 08:48 # asnural
    Канте не видит Лебефа..

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  4. myscore 25.03.2017 08:41 # myscore
    Хватае лидеров,нужны солдаты

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  5. stepan-jam-boss 25.03.2017 08:28 # stepan-jam-boss
    А у Эрреры есть лидерские качества

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  6. raimbek1 25.03.2017 08:20 # raimbek1
    Из-за этого изъяна ему никогда не достичь уровня Эрреры

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  7. asnural 25.03.2017 08:05 # asnural
    Да и кто му же есть уже лидер в Челси..это Антонио)))

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  8. asnural 25.03.2017 08:04 # asnural
    Лучше пусть своим делом показывает результат на поле чем как Погба 'лидерскими' качествами

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