Хаби Алонсо рассказал, почему не перешел в "Арсенал"

Цеск Фабрегас и Хаби Алонсо Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо рассказал, что в свое время мог перейти в "Арсенал", если бы главный тренер лондонцев Арсен Венгер не поскупился и улучшил бы свое предложение всего на 3 миллиона фунтов.

Алонсо, завершающий игровую карьеру в конце этого сезона, выступал за "Ливерпуль" на протяжении пяти лет. Летом 2009 Хаби покинул "Энфилд" и отправился в "Реал, хотя вполне мог продлить свое пребывание в английском футболе.

"Я был по-настоящему близок к переходу в "Ювентус" и был близок к переходу в "Арсенал". Все решили 3 миллиона фунтов. "Ливерпуль" просил 18 миллионов, а оба клуба предложили по 15 миллионов — вот почему этого и не случилось", — сообщил Алонсо Liverpool Echo.

Также 35-летний полузащитник признался, что по-прежнему испытывает привязанность к "Ливерпулю", который он считает лучшим клубом в Англии.

"Ливерпуль" по-прежнему занимает важное место в моей жизни и всегда будет занимать. Я по-прежнему чувствую большую привязанность к клубу и, даже не находясь там, продолжаю следить за клубом. Я поддерживаю связь с друзьями из "Ливерпуля". Это необычный клуб — он такой особенный и очень важный для меня".

"Я считаю, что мне довелось поиграть за лучшую команду в Англии, лучшую команду в Испании и лучшую команду в Германии. Я добился, чего хотел, и сделал хорошую карьеру. Я выступал бок о бок с замечательными игроками и работал с замечательными тренерами, многому у них научившись", — добавил Алонсо.


Метки Алонсо, Арсенал, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 488

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ctacoh 25.03.2017 07:16 # ctacoh
    Мда уж. Вот не думал что Сеня и в правду жид такой, столько игроков оказывается хороших просрал из-за жадности пипец!!!

    (ответить)

  2. arsenverim 25.03.2017 07:04 # arsenverim
    Сеня зажал годовую зарплату какого-нибудь денилсона

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: