Хаби Алонсо рассказал, почему не перешел в "Арсенал"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо рассказал, что в свое время мог перейти в "Арсенал", если бы главный тренер лондонцев Арсен Венгер не поскупился и улучшил бы свое предложение всего на 3 миллиона фунтов.

Алонсо, завершающий игровую карьеру в конце этого сезона, выступал за "Ливерпуль" на протяжении пяти лет. Летом 2009 Хаби покинул "Энфилд" и отправился в "Реал, хотя вполне мог продлить свое пребывание в английском футболе.



"Я был по-настоящему близок к переходу в "Ювентус" и был близок к переходу в "Арсенал". Все решили 3 миллиона фунтов. "Ливерпуль" просил 18 миллионов, а оба клуба предложили по 15 миллионов — вот почему этого и не случилось", — сообщил Алонсо Liverpool Echo.



Также 35-летний полузащитник признался, что по-прежнему испытывает привязанность к "Ливерпулю", который он считает лучшим клубом в Англии.



"Ливерпуль" по-прежнему занимает важное место в моей жизни и всегда будет занимать. Я по-прежнему чувствую большую привязанность к клубу и, даже не находясь там, продолжаю следить за клубом. Я поддерживаю связь с друзьями из "Ливерпуля". Это необычный клуб — он такой особенный и очень важный для меня".



"Я считаю, что мне довелось поиграть за лучшую команду в Англии, лучшую команду в Испании и лучшую команду в Германии. Я добился, чего хотел, и сделал хорошую карьеру. Я выступал бок о бок с замечательными игроками и работал с замечательными тренерами, многому у них научившись", — добавил Алонсо.