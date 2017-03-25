"Челси" оградит Азара от интереса "Реала" новым контрактом

"Челси" поспешит с новым контрактом для Эдена Азара в свете слухов о возобновившемся интересе "Реала" к своему плеймейкеру.

Накануне авторитетное издание The Guardian заявило, что грядущим летом "Реал" собирается, наконец, оформить свой давний интерес к Азару в официальное предложение. Сообщалось, что Королевский клуб уже вышел на контакт с Эденом, уговаривая того отказаться от новой сделки с "Челси".



Однако на "Стэмфорд Бридж" полны уверенности, что смогут удержать Азара и голкипера Тибо Куртуа, которого также сватают в "Реал". По информации The Telegraph, Эден счастлив в Лондоне и даже рассказал своим друзьям, что в следующем сезоне будет выступать за "синих".



Оградить Азара от интереса "Реала" лондонцы собираются с помощью нового роскошного контракта. В данный момент Эден и так является самым высокооплачиваемым игроком "Челси" с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы, но, продлив сотрудничество с "синими", сможет зарабатывать еще больше.



И хотя "Челси" не ощущает необходимости спешить с новым контрактом для Азара, ведь от его действующего остается еще три полных года, продление сотрудничества с 26-летним бельгийцем является приоритетом для клуба.



Также сообщается, что "Челси" не будет заинтересован в расставании с Азаром, даже если "Реал" предложит взамен нападающего Альваро Морату. Конте действительно хотел бы видеть испанца в своей команде, но не посредством ухода Эдена.



Связав будущее Азара на долгий срок, "Челси" сможет сосредоточиться на переговорах о новых контрактах как раз с Куртуа и со своим главным тренером Антонио Конте.