"Челси" оградит Азара от интереса "Реала" новым контрактом

Эден Азар и Антонио Конте "Челси" поспешит с новым контрактом для Эдена Азара в свете слухов о возобновившемся интересе "Реала" к своему плеймейкеру.

Накануне авторитетное издание The Guardian заявило, что грядущим летом "Реал" собирается, наконец, оформить свой давний интерес к Азару в официальное предложение. Сообщалось, что Королевский клуб уже вышел на контакт с Эденом, уговаривая того отказаться от новой сделки с "Челси".

Однако на "Стэмфорд Бридж" полны уверенности, что смогут удержать Азара и голкипера Тибо Куртуа, которого также сватают в "Реал". По информации The Telegraph, Эден счастлив в Лондоне и даже рассказал своим друзьям, что в следующем сезоне будет выступать за "синих".

Оградить Азара от интереса "Реала" лондонцы собираются с помощью нового роскошного контракта. В данный момент Эден и так является самым высокооплачиваемым игроком "Челси" с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы, но, продлив сотрудничество с "синими", сможет зарабатывать еще больше.

И хотя "Челси" не ощущает необходимости спешить с новым контрактом для Азара, ведь от его действующего остается еще три полных года, продление сотрудничества с 26-летним бельгийцем является приоритетом для клуба.

Также сообщается, что "Челси" не будет заинтересован в расставании с Азаром, даже если "Реал" предложит взамен нападающего Альваро Морату. Конте действительно хотел бы видеть испанца в своей команде, но не посредством ухода Эдена.

Связав будущее Азара на долгий срок, "Челси" сможет сосредоточиться на переговорах о новых контрактах как раз с Куртуа и со своим главным тренером Антонио Конте.


Метки Азар, контракты, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 06:05

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  1. j-silver 25.03.2017 07:40 # j-silver
    Норм так челси в очередной раз поссал на скум

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  2. edchelsea 25.03.2017 07:07 # edchelsea
    Самый адекватный клуп

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  3. division 25.03.2017 06:54 # division
    Неплохо так короли Англии ссут на всякие пустышки вроде среала и барки

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  4. stepan-jam-boss 25.03.2017 06:32 # stepan-jam-boss
    На кой черт ему этот клуб без истории тогда как он сам говорил что мечтает играть в Реале и Барселоне.

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  5. chelsea-69 25.03.2017 06:12 # chelsea-69
    Йобанные сборные. Выходные без футбольчика

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