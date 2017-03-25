"Эвертон" потерял Коулмена на несколько месяцев

Шеймус Коулмен Правый защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен уже не сыграет за свой клуб в остатке сезона после тяжелейшей травмы, полученной накануне вечером в матче за сборную Ирландии против Уэльса.

В середине второго тайма матча, завершившегося без забитых голов, представитель "Суонси" Нил Тэйлор грубейшим образом сыграл против Коулмена, и тот был вынужден покинуть поле на носилках и в кислородной маске. Грубиян же получил красную карточку.

28-летний защитник был немедленно доставлен в госпиталь, где доктора зафиксировали перелом ноги — впрочем, об этом явно свидетельствовали и видеповторы с фотографиями столкновения.

"Это сложный перелом. Шеймус — великолепный игрок и личность. Это огромный удар по парню, его клубу и нам".

"Конечно, это был не лучшее единоборство в мире — я еще не видел повтора, но естественно, что я расстроен. Он отправился в госпиталь, и я думаю, что это перелом. Я видел реакцию Шеймуса — он держался за ногу, которая выглядела неважно", — сообщил главный тренер ирландцев Мартин О'Нил Sky Sports.

Учитывая характер травмы, которую многие успели сравнить с переломом полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси в матче против "Стоука", Коулмен совершенно точно не поможет "Эвертону" в остатке сезона и, вероятно, пропустит даже начало следующего.


Метки Коулмен, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2017 06:00

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  1. arsenverim 25.03.2017 07:02 # arsenverim
    Слабак

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  2. nikifor 25.03.2017 06:16 # nikifor
    Очень жаль. Коулмен - боец каких мало. Выздоравливай, чувак!

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  3. nejnyi 25.03.2017 06:06 # nejnyi
    Здоровья!

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