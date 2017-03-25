Пирес считает, что "Арсеналу" важнее удержать Венгера, чем Озила и Санчеса

Легенда "Арсенала" Робер Пирес рекомендовал лондонскому клубу забыть о новых контрактах с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом, вместо этого сосредоточившись на продлении сотрудничества с тренером Арсеном Венгером.

Ожидается, что "канониры" будут готовы продать двух своих самых дорогостоящих игроков летом, если не смогут склонить их к новым сделкам. Пирес соглашается, что сделать это будет непросто, и считает, что для клуба куда важнее удержать Венгера.



"Я надеюсь, что Санчес и Озил продлят свои контракты. Переговоры проходят очень тяжело, и сохранить их, возможно, будет сложно".



"Но гораздо важнее, чтобы свой контракт продлил Арсен Венгер. Арсен Венгер очень важен для "Арсенала" сейчас и будет важен в следующем сезоне".



"Я верю в Арсена Венгера. Для меня было честью работать с ним на протяжении шести сезонов. Он не был идеален, но он был хорош, и мы выиграли ряд трофеев", — сообщил Пирес Sky Sports.