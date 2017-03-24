"Боруссия" выставит "заоблачный" ценник на Обамеянга
Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, но только по "заоблачной" цене.
Напомним, что прошлым летом на лидера сборной Габона всерьез претендовал "Манчестер Сити". Клуб с "Этихад" даже вступил в переговоры со своими коллегами из Дортмунда, но сделка сорвалась из-за требований "Боруссии" по сумме отступных.
Ожидается, что по окончании сезона "горожане" возобновят интерес к 27-летнему нападающему, забившему уже 23 мяча в текущем сезоне Бундеслиги. В ответ "Боруссия" выставит на Обамеянга заоблачный ценник.
"В данный момент мы не знаем, хочет он остаться в клубе или хочет уйти. Если он выразит желание сменить обстановку, мы обсудим этот вопрос и выслушаем все имеющиеся предложения по Обамеянгу".
"Чисто в теории есть лишь ограниченное количество клубов, в которых он мог бы сделать шаг вперед и добиться прогресса. Но если он попытается уйти, мы выставим на него заоблачный ценник и попросим минимум 65 миллионов фунтов", - сообщил Ватцке изданию Bild.
24.03.2017 22:00
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Значит пусть остается в Дортмунде вместе с своим ценником...
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Можно купить.а на сдачи взять Членсеа
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65? Сколько за Покпа выложили, так что тут копейки.
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Цена за такого игрока вполне адекватная.
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Зае6атый игрок...
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