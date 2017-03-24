"Боруссия" выставит "заоблачный" ценник на Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, но только по "заоблачной" цене.

Напомним, что прошлым летом на лидера сборной Габона всерьез претендовал "Манчестер Сити". Клуб с "Этихад" даже вступил в переговоры со своими коллегами из Дортмунда, но сделка сорвалась из-за требований "Боруссии" по сумме отступных.

Ожидается, что по окончании сезона "горожане" возобновят интерес к 27-летнему нападающему, забившему уже 23 мяча в текущем сезоне Бундеслиги. В ответ "Боруссия" выставит на Обамеянга заоблачный ценник.

"В данный момент мы не знаем, хочет он остаться в клубе или хочет уйти. Если он выразит желание сменить обстановку, мы обсудим этот вопрос и выслушаем все имеющиеся предложения по Обамеянгу".

"Чисто в теории есть лишь ограниченное количество клубов, в которых он мог бы сделать шаг вперед и добиться прогресса. Но если он попытается уйти, мы выставим на него заоблачный ценник и попросим минимум 65 миллионов фунтов", - сообщил Ватцке изданию Bild.


Метки Боруссия, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 895

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Последние комментарии:




  1. olimpic14 24.03.2017 23:08 # olimpic14
    Значит пусть остается в Дортмунде вместе с своим ценником...

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  2. osetin-15reg 24.03.2017 22:37 # osetin-15reg
    Можно купить.а на сдачи взять Членсеа

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  3. ganinilyha 24.03.2017 22:33 # ganinilyha
    65? Сколько за Покпа выложили, так что тут копейки.

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  4. halzin 24.03.2017 22:25 # halzin
    Цена за такого игрока вполне адекватная.

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  5. chelsealondon 24.03.2017 22:18 # chelsealondon
    Зае6атый игрок...

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