"Боруссия" выставит "заоблачный" ценник на Обамеянга

Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что его клуб может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, но только по "заоблачной" цене.

Напомним, что прошлым летом на лидера сборной Габона всерьез претендовал "Манчестер Сити". Клуб с "Этихад" даже вступил в переговоры со своими коллегами из Дортмунда, но сделка сорвалась из-за требований "Боруссии" по сумме отступных.



Ожидается, что по окончании сезона "горожане" возобновят интерес к 27-летнему нападающему, забившему уже 23 мяча в текущем сезоне Бундеслиги. В ответ "Боруссия" выставит на Обамеянга заоблачный ценник.



"В данный момент мы не знаем, хочет он остаться в клубе или хочет уйти. Если он выразит желание сменить обстановку, мы обсудим этот вопрос и выслушаем все имеющиеся предложения по Обамеянгу".



"Чисто в теории есть лишь ограниченное количество клубов, в которых он мог бы сделать шаг вперед и добиться прогресса. Но если он попытается уйти, мы выставим на него заоблачный ценник и попросим минимум 65 миллионов фунтов", - сообщил Ватцке изданию Bild.