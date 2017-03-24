Колашинац не ведет переговоры с "Сити"

Агент центрального защитника "Шальке-04" Сеяда Колашинаца заявил, что пресса на пустом месте выдумала интерес "Манчестер Сити" к его клиенту.

Как известно, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола намерен провести кардинальную чистку состава. Если верить авторитетным изданиям, "Этихад" могут покинуть сразу 18 игроков, которым, что естественно, требуется замена.



Накануне издание Daily Mail вышло с информацией, что Гвардиола может пригласить в свой клуб 23-летнего Колашинаца. Босниец прекрасно зарекомендовал себя в Бундеслиге, а его переход в "Сити" может состояться на правах свободного агента.



Тем не менее, агент Сеяда Гордон Стипич поспешил опровергнуть эти слухи. По его словам, Гвардиола не выходил на связь с Колашинацом, а сам игрок подумывает продлить контракт с "Шальке-04".



"Это все какая-то чепуха. У нас не было переговоров с Пепом Гвардиолой, а с "Шальке" мы продолжаем вести профессиональные переговоры", - цитирует Стипича ESPN.