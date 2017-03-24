Озил "очень счастлив" в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заверил, что по-прежнему "очень счастлив" в клубе, а вопрос о своем будущем собирается обсудить после окончания сезона.

На текущей неделе главный тренер "канониров" Арсен Венгер поведал, что его клуб свернул переговоры с Озилом и Алексисом Санчесом до лета. Это было воспринято как белый флаг и свидетельство того, что оба игрока будут вскоре проданы, ведь их действующие контракты истекают уже через год.



Если в случае с Санчесом ситуация действительно выглядит сложной, то Озил своими словами оставляет "Арсеналу" надежду на продление сотрудничества.



"Факт в том, что у меня все еще есть контракт в Лондоне. Было бы неправильно сейчас спекулировать об этом. В конце сезона станет видно, мы проведем переговоры. Я очень счастлив в "Арсенале" и в Лондоне", — приводит слова Озила Evening Standard.



Добавим, что Озил не попадал в стартовый состав "Арсенала" на пять последних матчей. В данный момент Месута беспокоит травма задней поверхности бедра, которая может помешать ему сыграть за сборную Германии против Азербайджана в воскресенье, а также за свой клуб против "Манчестер Сити" 2 апреля.