Моуриньо поехал просматривать Перишича

На фоне слухов о намерении "Манчестер Юнайтед" приобрести хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо прибыл в Загреб.

Как сообщает The Sun, визит Моуриньо в Загреб обусловлен желанием португальца посетить отборочный матч к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины сегодня вечером. Жозе собирается воочию понаблюдать за Перишичем, чтобы затем принять решение о покупке игрока.



На 28-летнего хорвата, оцениваемого в 35 миллионов фунтов, также претендует и "Ливерпуль", однако у Моуриньо есть несомненный козырь в виде близких отношений с бывшим спортивным директором "Реала", а ныне агентом Ивана Предрагом Миятовичем.



По информации издания, Перишич, способный также сыграть вингера, второго нападающего и атакующего полузащитника, может стать первым приобретением "Юнайтед" в летнее трансферное окно.