Моуриньо поехал просматривать Перишича

Иван Перишич На фоне слухов о намерении "Манчестер Юнайтед" приобрести хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо прибыл в Загреб.

Как сообщает The Sun, визит Моуриньо в Загреб обусловлен желанием португальца посетить отборочный матч к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины сегодня вечером. Жозе собирается воочию понаблюдать за Перишичем, чтобы затем принять решение о покупке игрока.

На 28-летнего хорвата, оцениваемого в 35 миллионов фунтов, также претендует и "Ливерпуль", однако у Моуриньо есть несомненный козырь в виде близких отношений с бывшим спортивным директором "Реала", а ныне агентом Ивана Предрагом Миятовичем.

По информации издания, Перишич, способный также сыграть вингера, второго нападающего и атакующего полузащитника, может стать первым приобретением "Юнайтед" в летнее трансферное окно.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 24.03.2017 19:52 # golokante
    Какие-то покупки недоделанные. Такое впечатление, что все в МЮ впали в ступор и не знают, что делать дальше. Куда бежать, кого покупать, хуй его знает, какая-то безнадега.

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  2. qwertyinho 24.03.2017 19:49 # qwertyinho
    скорее модрича или манджукича мавр любит же старых напов

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  3. makeewadim 24.03.2017 19:46 # makeewadim
    Чел отдаётся по полной программе! Но если он его купит.. Будет не грамотным)Потому что он заиграет лучше чем Погба.. потом и начнётся информационная война.

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  4. myscore 24.03.2017 19:38 # myscore
    Для ЛЕ самое то

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  5. mr-terry 24.03.2017 19:28 # mr-terry
    Чмоур походу коллекционирует ебанутые прически.Одуван и покпа не просто так в любимчиках.

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  6. dnb 24.03.2017 19:27 # dnb
    выбирая между МЮ и ливерпулем ответ очевиден

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  7. dkmu 24.03.2017 19:17 # dkmu
    Так он же не играет, у него дисквалификация. Автор статьи ЛОЛ.

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  8. ugunner4 24.03.2017 19:02 # ugunner4
    на самом деле он приехал просматривать великого Коноплянку

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  9. ruslan19930611 24.03.2017 19:00 # ruslan19930611
    Таких только в муму

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