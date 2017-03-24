Моуриньо поехал просматривать Перишича
На фоне слухов о намерении "Манчестер Юнайтед" приобрести хорватского полузащитника "Интера" Ивана Перишича главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо прибыл в Загреб.
Как сообщает The Sun, визит Моуриньо в Загреб обусловлен желанием португальца посетить отборочный матч к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины сегодня вечером. Жозе собирается воочию понаблюдать за Перишичем, чтобы затем принять решение о покупке игрока.
На 28-летнего хорвата, оцениваемого в 35 миллионов фунтов, также претендует и "Ливерпуль", однако у Моуриньо есть несомненный козырь в виде близких отношений с бывшим спортивным директором "Реала", а ныне агентом Ивана Предрагом Миятовичем.
По информации издания, Перишич, способный также сыграть вингера, второго нападающего и атакующего полузащитника, может стать первым приобретением "Юнайтед" в летнее трансферное окно.
24.03.2017 19:00
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Последние комментарии:
Какие-то покупки недоделанные. Такое впечатление, что все в МЮ впали в ступор и не знают, что делать дальше. Куда бежать, кого покупать, хуй его знает, какая-то безнадега.
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скорее модрича или манджукича мавр любит же старых напов
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Чел отдаётся по полной программе! Но если он его купит.. Будет не грамотным)Потому что он заиграет лучше чем Погба.. потом и начнётся информационная война.
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Для ЛЕ самое то
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Чмоур походу коллекционирует ебанутые прически.Одуван и покпа не просто так в любимчиках.
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выбирая между МЮ и ливерпулем ответ очевиден
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Так он же не играет, у него дисквалификация. Автор статьи ЛОЛ.
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на самом деле он приехал просматривать великого Коноплянку
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Таких только в муму
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