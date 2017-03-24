Ивоби: "Венгер заслужил уважения от фанатов"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби считает, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер не заслужил такого хамского отношения к себе со стороны болельщиков.

Череда неудач в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, а также намеки Венгера на желание остаться в лондонском клубе привели к токсичной атмосфере внутри "Эмирейтс". Особо креативные фанаты даже призвали Венгера покинуть клуб, заказав самолет с соответствующим баннером.



По мнению Ивоби, француз не заслуживает к себе такого хамского отношения со стороны болельщиков, особенно если учесть, каких успехов добился "Арсенал" под его руководством.



"Они должны проявить к Венгеру чуть больше уважения, на мой скромный взгляд. Он работает в клубе на протяжении 20 лет и за это время добился огромных успехов".



"Да, фанаты немного нетерпеливы насчет результатов и нашего места в таблице. Но, поверьте, мы тоже хотим выиграть титул. Я могу вас заверить, что мы пытаемся сделать все возможно и выкладываемся по полной".



"Что бы ни происходило на стадионе, только мы, игроки, можем повлиять на результат. Мы не обращаем внимания на баннеры или кричалки болельщиков, мы просто стремимся выполнить свою работу на футбольном поле", - цитирует Ивоби London Evening Standard.