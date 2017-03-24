Венгер: "Суарес хотел перейти в "Арсенал"

Арсен Венгер и Луис Суарес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пролил свет на знаменитую историю с несостоявшимся переходом на "Эмирейтс" Луиса Суареса, тогда выступавшего за "Ливерпуль".

Ошибочно предполагая, что контракт Суареса с "красными" содержит пункт об отступных, в августе 2013 "канониры" предложили за игрока сборной Уругвая 40 миллионов плюс один фунт.

В ответ Венгер получил не только отказ, но и язвительную реплику владельца "Ливерпуля" Джона Генри: "Что они там курят на "Эмирейтс"?

Вспоминая об этом эпизоде, Арсен уверяет, что сам Суарес, спустя год после тех событий проданный в "Барселону", был готов продолжить свою карьеру в "Арсенале".

"Он был очень близок к переходу в "Арсенал". Мы договорились с игроком. Нам ошибочно поставили в известность, что его контракт содержит пункт об отступных, но с самим игроком у нас была договоренность. Можете спросить его".

"Я убежден, что он хотел перейти к нам. Они оставили его еще на год, улучшили его контракт и пообещали продать через год зарубежному клубу. Там и вышло", — сообщил Венгер BeIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Ливерпуль, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2017 17:10

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  1. kos9k 24.03.2017 17:53 # kos9k
    Нам ошибочно поставили в известность, что его контракт содержит пункт об отступных

    помню тогда все орнули с 40 лямов+1 фунт, бедные гг)

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  2. blackdreamer 24.03.2017 17:46 # blackdreamer
    да да сеня
    так же как и месси роналду и бухаров
    месси еще хотел подписать когда его планировали
    старый пуховик с каждым сезоном все бредовей выдаёт

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  3. whitecolor 24.03.2017 17:33 # whitecolor
    Хотел, да не перешел

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  4. frisby 24.03.2017 17:32 # frisby
    бля... Венгер продолжает нести хуйню лишь бы остаться..ебанный стыд месьё...

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  5. maxvel 24.03.2017 17:26 # maxvel
    А ведь правда, легенда лвпура рвался в ненавистный аснл. Это говорит о многом

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  6. darkblue 24.03.2017 17:24 # darkblue
    Постоянно Венгер , почти кого то купил , кто-то почти перешел , но не хватило совсем чуть-чуть ))) хех

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  7. melwood-lfc 24.03.2017 17:24 # melwood-lfc
    помню как всей фаплей орали над педками, которые по мимике суареса определили, что он хочет в арс)
    а тот остался на сезон и напихал геям в очко по самое не балуй)

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  8. fascll 24.03.2017 17:22 # fascll
    Даже если и так, то свалили бы через год из всосенала в путалону, так же как и от нас, а согласился перейти потому что арсенал играл в ЛЧ, где бы он мог еще больше светиться перед путалоной.

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  9. selfish 24.03.2017 17:16 # selfish
    Хороший игрок был в свое время

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  10. stevens 24.03.2017 17:13 # stevens
    Норм тогда поссали на гг, до сих пор помню. Кстати, МЮ - говно.

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  11. pistolero-lfc 24.03.2017 17:13 # pistolero-lfc
    вуахахах)))
    Суарез просто лучший форвард планеты!!

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  12. fuckyeah 24.03.2017 17:12 # fuckyeah
    Внегре уже выкурил себя полностью

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  13. chelsea88 24.03.2017 17:11 # chelsea88
    Этот уже начал калонирам в уши ссать.

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