Венгер: "Суарес хотел перейти в "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пролил свет на знаменитую историю с несостоявшимся переходом на "Эмирейтс" Луиса Суареса, тогда выступавшего за "Ливерпуль".
Ошибочно предполагая, что контракт Суареса с "красными" содержит пункт об отступных, в августе 2013 "канониры" предложили за игрока сборной Уругвая 40 миллионов плюс один фунт.
В ответ Венгер получил не только отказ, но и язвительную реплику владельца "Ливерпуля" Джона Генри: "Что они там курят на "Эмирейтс"?
Вспоминая об этом эпизоде, Арсен уверяет, что сам Суарес, спустя год после тех событий проданный в "Барселону", был готов продолжить свою карьеру в "Арсенале".
"Он был очень близок к переходу в "Арсенал". Мы договорились с игроком. Нам ошибочно поставили в известность, что его контракт содержит пункт об отступных, но с самим игроком у нас была договоренность. Можете спросить его".
"Я убежден, что он хотел перейти к нам. Они оставили его еще на год, улучшили его контракт и пообещали продать через год зарубежному клубу. Там и вышло", — сообщил Венгер BeIN Sports.
24.03.2017 17:10
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Последние комментарии:
Нам ошибочно поставили в известность, что его контракт содержит пункт об отступных
помню тогда все орнули с 40 лямов+1 фунт, бедные гг)
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да да сеня
так же как и месси роналду и бухаров
месси еще хотел подписать когда его планировали
старый пуховик с каждым сезоном все бредовей выдаёт
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Хотел, да не перешел
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бля... Венгер продолжает нести хуйню лишь бы остаться..ебанный стыд месьё...
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А ведь правда, легенда лвпура рвался в ненавистный аснл. Это говорит о многом
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Постоянно Венгер , почти кого то купил , кто-то почти перешел , но не хватило совсем чуть-чуть ))) хех
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помню как всей фаплей орали над педками, которые по мимике суареса определили, что он хочет в арс)
а тот остался на сезон и напихал геям в очко по самое не балуй)
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Даже если и так, то свалили бы через год из всосенала в путалону, так же как и от нас, а согласился перейти потому что арсенал играл в ЛЧ, где бы он мог еще больше светиться перед путалоной.
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Хороший игрок был в свое время
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Норм тогда поссали на гг, до сих пор помню. Кстати, МЮ - говно.
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вуахахах)))
Суарез просто лучший форвард планеты!!
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Внегре уже выкурил себя полностью
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Этот уже начал калонирам в уши ссать.
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