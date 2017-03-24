Венгер: "Суарес хотел перейти в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пролил свет на знаменитую историю с несостоявшимся переходом на "Эмирейтс" Луиса Суареса, тогда выступавшего за "Ливерпуль".

Ошибочно предполагая, что контракт Суареса с "красными" содержит пункт об отступных, в августе 2013 "канониры" предложили за игрока сборной Уругвая 40 миллионов плюс один фунт.



В ответ Венгер получил не только отказ, но и язвительную реплику владельца "Ливерпуля" Джона Генри: "Что они там курят на "Эмирейтс"?



Вспоминая об этом эпизоде, Арсен уверяет, что сам Суарес, спустя год после тех событий проданный в "Барселону", был готов продолжить свою карьеру в "Арсенале".



"Он был очень близок к переходу в "Арсенал". Мы договорились с игроком. Нам ошибочно поставили в известность, что его контракт содержит пункт об отступных, но с самим игроком у нас была договоренность. Можете спросить его".



"Я убежден, что он хотел перейти к нам. Они оставили его еще на год, улучшили его контракт и пообещали продать через год зарубежному клубу. Там и вышло", — сообщил Венгер BeIN Sports.