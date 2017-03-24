Бен Гибсон вызван в сборную Англии
Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон был дополнительно вызван в сборную Англии в преддверии отборочного матча к ЧМ-2018 против Литвы в воскресенье.
После возвращения из Германии, где подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение в товарищеском матче со счетом 1:0, лагерь национальной команды покинули защитники Гари Кэхилл и Крис Смоллинг — первый по причине дисквалификации на предстоящую игру, а второй из-за травмы.
На место выбывших игроков Саутгейт в срочном порядке пригласил 24-летнего Гибсона. Бен прибыл в расположение сборной в пятницу, а свою единственную тренировку перед матчем на "Уэмбли" проведет в субботу.
Отметим, что Гибсон впервые получает приглашение в сборную Англии. Однако Саутгейт отлично знаком с возможностями Бена по периоду совместной работы в молодежной команде.
Добавим, что в данный момент Англия возглавляет отборочную Группу F, имея в своем активе 10 очков.
24.03.2017 16:45
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Последние комментарии:
Гибсон хорош! Летом поменяет клуб. Скриньте! :)
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я этого топаря перед началом сезона отмечал
и что в фф его можно взять
пздц я топарь
ну
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этот Саутгейт просто топчик.
при Ходжсоне Руни никогда бы не пропустил игру, а при Саутейте он уже должен бороться за попадание в сборную
тут я даже не говорю о таких игроках как Ливермор, Кин, и вот уже Гибсон
будем посмотреть, какую схему на этот раз будет использовать против Литвы
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Сб.Англии~= сб.России.. будет у Саутгейта такими темпами
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