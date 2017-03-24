Бен Гибсон вызван в сборную Англии

Бен Гибсон Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон был дополнительно вызван в сборную Англии в преддверии отборочного матча к ЧМ-2018 против Литвы в воскресенье.

После возвращения из Германии, где подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение в товарищеском матче со счетом 1:0, лагерь национальной команды покинули защитники Гари Кэхилл и Крис Смоллинг — первый по причине дисквалификации на предстоящую игру, а второй из-за травмы.

На место выбывших игроков Саутгейт в срочном порядке пригласил 24-летнего Гибсона. Бен прибыл в расположение сборной в пятницу, а свою единственную тренировку перед матчем на "Уэмбли" проведет в субботу.

Отметим, что Гибсон впервые получает приглашение в сборную Англии. Однако Саутгейт отлично знаком с возможностями Бена по периоду совместной работы в молодежной команде.

Добавим, что в данный момент Англия возглавляет отборочную Группу F, имея в своем активе 10 очков.


Метки Гибсон, Мидлсбро, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2017 16:45

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 24.03.2017 18:07 # pavlix76
    Гибсон хорош! Летом поменяет клуб. Скриньте! :)

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  2. melwood-lfc 24.03.2017 17:06 # melwood-lfc
    я этого топаря перед началом сезона отмечал
    и что в фф его можно взять
    пздц я топарь
    ну

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  3. pistolero-lfc 24.03.2017 16:57 # pistolero-lfc
    этот Саутгейт просто топчик.
    при Ходжсоне Руни никогда бы не пропустил игру, а при Саутейте он уже должен бороться за попадание в сборную
    тут я даже не говорю о таких игроках как Ливермор, Кин, и вот уже Гибсон
    будем посмотреть, какую схему на этот раз будет использовать против Литвы

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  4. tem478 24.03.2017 16:52 # tem478
    Сб.Англии~= сб.России.. будет у Саутгейта такими темпами

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