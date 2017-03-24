Бен Гибсон вызван в сборную Англии

Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон был дополнительно вызван в сборную Англии в преддверии отборочного матча к ЧМ-2018 против Литвы в воскресенье.

После возвращения из Германии, где подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение в товарищеском матче со счетом 1:0, лагерь национальной команды покинули защитники Гари Кэхилл и Крис Смоллинг — первый по причине дисквалификации на предстоящую игру, а второй из-за травмы.



На место выбывших игроков Саутгейт в срочном порядке пригласил 24-летнего Гибсона. Бен прибыл в расположение сборной в пятницу, а свою единственную тренировку перед матчем на "Уэмбли" проведет в субботу.



Отметим, что Гибсон впервые получает приглашение в сборную Англии. Однако Саутгейт отлично знаком с возможностями Бена по периоду совместной работы в молодежной команде.



Добавим, что в данный момент Англия возглавляет отборочную Группу F, имея в своем активе 10 очков.