Алдервейрелд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма"

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд готов подписать со "шпорами" новый контракт, но лишь с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

По действующему контракту с лондонским клубом Тоби зарабатывает всего 50 тысяч фунтов каждые семь дней. Ожидалось, что жалованья в размере 75 тысяч хватит, чтобы убедить бельгийца заключить новый контракт.

Однако в ответ Алервейрелд потребовал двукратное увеличение зарплаты, утверждает London Evening Standard. Тоби хочет зарабатывать на "Уайт Харт Лэйн" 100 тысяч фунтов в неделю и стать самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Уго Льорисом и Харри Кейном.

Добавим, что желание "Тоттенхэма" заключить с Алдервейрелдом новый контракт связано с пунктом об отступных в действующем. По слухам, Тоби может покинуть "шпор", если потенциальный покупатель выложит за его трансфер 25,4 миллионов фунтов.


Метки Алдервейрелд, контракты, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 424

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.03.2017 16:32 # mancunia-planet
    Левый удавится

    (ответить)

  2. gio 24.03.2017 16:12 # gio
    Пхахахаха, Тоби не ломай систему -этих игроков петухи держат за счет низких аппетитов,

    (ответить)

  3. danny949494 24.03.2017 16:01 # danny949494
    Выкупать надо Челси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: