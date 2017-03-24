Алдервейрелд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд готов подписать со "шпорами" новый контракт, но лишь с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

По действующему контракту с лондонским клубом Тоби зарабатывает всего 50 тысяч фунтов каждые семь дней. Ожидалось, что жалованья в размере 75 тысяч хватит, чтобы убедить бельгийца заключить новый контракт.



Однако в ответ Алервейрелд потребовал двукратное увеличение зарплаты, утверждает London Evening Standard. Тоби хочет зарабатывать на "Уайт Харт Лэйн" 100 тысяч фунтов в неделю и стать самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Уго Льорисом и Харри Кейном.



Добавим, что желание "Тоттенхэма" заключить с Алдервейрелдом новый контракт связано с пунктом об отступных в действующем. По слухам, Тоби может покинуть "шпор", если потенциальный покупатель выложит за его трансфер 25,4 миллионов фунтов.